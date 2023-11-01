Tak Berharap Banyak, Fernando Alonso Kurang Semangat Hadapi F1 GP Sao Paulo 2023

SAO PAULO - Ajang balap Formula One (F1) akan berlanjut ke Sao Paulo, Brasil, akhir pekan ini. Pembalap Aston Martin, Fernando Alonso, mengaku tak berharap banyak pada gelaran tersebut.

F1 kini tinggal menyisakan tiga seri balapan lagi di Sao Paulo, Las Vegas, dan Abu Dhabi. Gelar juara pembalap maupun konstruktor pun sudah direbut Max Verstappen dan Red Bull Racing sejak beberapa seri sebelumnya.

Alonso mengatakan bahwa dirinya tak lagi bersaing untuk apapun pada sisa seri balapan musim ini. Menurutnya, hal terpenting ialah untuk bisa lebih memahami situasi dan kondisi saat ini demi masa depan.

"Sejujurnya, kami tidak bertarung untuk apapun. Kami akan belajar meskipun harus memulai dari pit lane lagi," kata Alonso dilansir dari Speedweek, Rabu (1/11/2023).

"Itu akan lebih berguna ketimbang harus melewati akhir pekan," tambahnya.

Aston Martin mendapatkan hasil kurang memuaskan pada seri terakhir di Meksiko. Lance Stroll dan Alonso gagal melewati garis finis.