HOME SPORTS NETTING

Update Ranking BWF Kelar French Open 2023: Jonatan Christie Melejit ke 4 Besar, Bagas/Fikri dan Apriyani/Fadia Kompak Naik 2 Peringkat!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |14:14 WIB
Update Ranking BWF Kelar French Open 2023: Jonatan Christie Melejit ke 4 Besar, Bagas/Fikri dan Apriyani/Fadia Kompak Naik 2 Peringkat!
Jonatan Christie juara French Open 2023. (Foto: Humas PP PBSI)
UPDATE ranking BWF usai French Open 2023 akan diulas dalam artikel ini. Kenaikan ranking berhasil diraih sejumlah pebulu tangkis Indonesia, salah satunya Jonatan Christie yang sukses merebut gelar juara French Open 2023.

Ya, Jonatan jadi satu-satunya wakil Indonesia yang merebut gelar juara di French Open 2023. Kepastian itu didapat usai pemain yang akrab disapa Jojo itu mengalahkan wakil China, Li Shi Feng, di babak final turnamen berlevel Super 750 itu dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-14.

Jonatan Christie

Kesuksesan Jonatan Christie di French Open 2023 membawanya naik peringkat drastis di ranking BWF. Dalam rilis terbaru Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) soal ranking para pebulu tangkis dunia seusai ajang French Open 2023 yang berakhir pekan lalu, Jonatan Christie sukses naik dua peringkat.

Kini, Jonatan dalam ranking terbaru dirinya menempati posisi ke-4, tepat di bawah Li Shi Feng. Jojo mengoleksi total 81.871 poin saat ini.

Lalu, bagaimana dengan tunggal putra lain Indonesia, yakni Anthony Sinisuka Ginting? Dia belum beranjak dari posisi kedua di ranking BWF saat ini.

Bukan hanya Jonatan, ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, dan juga ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, juga sukses memperbaiki posisinya di ranking BWF. Keduanya diketahui juga sukses tampil apik di French Open 2023.

Bagas/Fikri diketahui berhasil menembus babak final French Open 2023. Sayangnya, dia gagal mereut gelar juara karena kalah dari wakil Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen, di babak final.

Hasil itu membawa Bagas/Fikri naik dua peringkat. Kini, mereka menempati posisi ke-10, di bawah ganda putra lainnya dari Indonesia, yakni Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Ahsan/Hendra juga sukses naik satu peringkat saat ini.

Selain itu, ganda putra lain Indonesia, yakni Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, juga mengalami peningkatan dua posisi. Saat ini, mereka menduduki peringkat ke-20 dalam ranking ganda putra dunia.

