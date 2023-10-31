Tak Sangka Bisa Finis Runner-up di F1 GP Meksiko 2023, Lewis Hamilton Ucapkan Terima Kasih kepada Tim Mercedes

MEXICO CITY - Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton senang bukan main lantaran bisa naik podium usai finis di urutan kedua pada balapan Formula One (F1) GP Meksiko 2023. Padahal awalnya ia sempat ragu bisa berdiri di podium, namun berkat timnya yang selalu mendukungnya, rekan setim George Russell itu pun pada akhirnya finis sebagai runner-up.

Ya, Hamilton finis di posisi kedua pada ajang yang digelar di Autodromo Hermanos Rodriguez, Meksiko, Senin 30 Oktober 2023 dini hari WIB. Dia melewati garis finis sekitar 13 detik di belakang sang pemenang, Max Verstappen (Red Bull Racing).

Usai balapan Hamilton tak bisa menutup rasa bahagianya. Ia bahkan mengaku siap untuk langsung balapan lagi karena merasa sedang dalam performa terbaiknya.

"Saya sangat senang dan merasakan perasaan yang luar biasa saat ini, bahkan saya bisa langsung kembali melakukan balapan lagi," tutur Hamilton dilansir dari Speedweek, Selasa (31/10/2023).

"Saya melesat dengan cepat untuk bisa bangkit dari posisi ke-5 saat awal balapan. Akan tetapi, semua berjalan dengan lancar hari ini," lanjutnya.

Juara dunia F1 tujuh kali itu mengaku sempat pesimistis sebelum balapan dimulai. Dia bertanya-tanya apakah strategi yang dijalankannya bisa berjalan dengan baik atau tidak.