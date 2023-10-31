Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Tak Sangka Bisa Finis Runner-up di F1 GP Meksiko 2023, Lewis Hamilton Ucapkan Terima Kasih kepada Tim Mercedes

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |00:02 WIB
Tak Sangka Bisa Finis Runner-up di F1 GP Meksiko 2023, Lewis Hamilton Ucapkan Terima Kasih kepada Tim Mercedes
Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton. (Foto: Reuters)
A
A
A

MEXICO CITY - Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton senang bukan main lantaran bisa naik podium usai finis di urutan kedua pada balapan Formula One (F1) GP Meksiko 2023. Padahal awalnya ia sempat ragu bisa berdiri di podium, namun berkat timnya yang selalu mendukungnya, rekan setim George Russell itu pun pada akhirnya finis sebagai runner-up.

Ya, Hamilton finis di posisi kedua pada ajang yang digelar di Autodromo Hermanos Rodriguez, Meksiko, Senin 30 Oktober 2023 dini hari WIB. Dia melewati garis finis sekitar 13 detik di belakang sang pemenang, Max Verstappen (Red Bull Racing).

Usai balapan Hamilton tak bisa menutup rasa bahagianya. Ia bahkan mengaku siap untuk langsung balapan lagi karena merasa sedang dalam performa terbaiknya.

"Saya sangat senang dan merasakan perasaan yang luar biasa saat ini, bahkan saya bisa langsung kembali melakukan balapan lagi," tutur Hamilton dilansir dari Speedweek, Selasa (31/10/2023).

Max Verstappen vs Lewis Hamilton

"Saya melesat dengan cepat untuk bisa bangkit dari posisi ke-5 saat awal balapan. Akan tetapi, semua berjalan dengan lancar hari ini," lanjutnya.

Juara dunia F1 tujuh kali itu mengaku sempat pesimistis sebelum balapan dimulai. Dia bertanya-tanya apakah strategi yang dijalankannya bisa berjalan dengan baik atau tidak.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement