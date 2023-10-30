Francis Ngannou Tak Kapok Bertinju Usai Dikalahkan Tyson Fury pada Laga Debutnya

FRANCIS Ngannou tak kapok bertinju usai dikalahkan Tyson Fury di laga debutnya. Meski kalah, Ngannou, yang biasanya bertarung di UFC, bertekad untuk menjadi lebih baik lagi.

Ngannou menjalani laga debutnya di dunia tinju di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi, pada Minggu (29/10/2023) pagi WIB. Sayangnya, dia menelan kekalahan dari Fury lewat split decision di mana ketiga juri memberikan nilai 96-93, 95-94 dan 94-95 untuk kemenangan sang juara kelas berat WBC.

Akan tetapi, petarung berdarah Kamerun-Prancis itu memberikan perlawanan yang luar biasa kepada Fury, yang memiliki rekor 33 kemenangan dan satu kali imbang. Bahkan, dia mampu menjatuhkannya pada ronde ketiga.

Sebuah hook kiri yang sangat keras mendarat di wajah petinju asal Inggris itu hingga membuatnya tersungkur di atas ring. Ngannou pun langsung melakukan selebrasi dengan menari di depan lawannya itu. Namun sayang, pada akhirnya dia kalah karena Fury bisa mencuri banyak poin hingga ronde ke-10.

Kendati kalah, Ngannou tak kapok dan justru mengaku mendapat pengalaman yang berharga dalam debut tinjunya kontra Fury. Dia pun bertekad untuk berlatih lebih keras lagi agar menjadi petinju yang lebih baik.

“Ini adalah pertandingan tinju pertama saya, pengalaman yang luar biasa. Saya tidak memberikan alasan apa pun,” kata Ngannou dikutip dari France24, Minggu (29/10/2023).

"Saya merasa fantastis meski hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Saya ingin ucapkan terima kepada Kerajaan Arab Saudi atas kesempatan yang mereka berikan. Ini penampilan tinju pertama saya, dan saya yakin akan bertarung lebih baik lagi," tambahnya.

"Saya tahu saya gagal, saya akan kembali dan bekerja lebih keras. Sekarang saya tahu saya bisa melakukan ini,” tuturnya.