Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Francis Ngannou Tak Kapok Bertinju Usai Dikalahkan Tyson Fury pada Laga Debutnya

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |01:07 WIB
Francis Ngannou Tak Kapok Bertinju Usai Dikalahkan Tyson Fury pada Laga Debutnya
Francis Ngannou tak kapok bertinju usai dikalahkan Tyson Fury (Foto: REUTERS)
A
A
A

FRANCIS Ngannou tak kapok bertinju usai dikalahkan Tyson Fury di laga debutnya. Meski kalah, Ngannou, yang biasanya bertarung di UFC, bertekad untuk menjadi lebih baik lagi.

Ngannou menjalani laga debutnya di dunia tinju di Kingdom Arena, Riyadh, Arab Saudi, pada Minggu (29/10/2023) pagi WIB. Sayangnya, dia menelan kekalahan dari Fury lewat split decision di mana ketiga juri memberikan nilai 96-93, 95-94 dan 94-95 untuk kemenangan sang juara kelas berat WBC.

Tyson Fury

Akan tetapi, petarung berdarah Kamerun-Prancis itu memberikan perlawanan yang luar biasa kepada Fury, yang memiliki rekor 33 kemenangan dan satu kali imbang. Bahkan, dia mampu menjatuhkannya pada ronde ketiga.

Sebuah hook kiri yang sangat keras mendarat di wajah petinju asal Inggris itu hingga membuatnya tersungkur di atas ring. Ngannou pun langsung melakukan selebrasi dengan menari di depan lawannya itu. Namun sayang, pada akhirnya dia kalah karena Fury bisa mencuri banyak poin hingga ronde ke-10.

Kendati kalah, Ngannou tak kapok dan justru mengaku mendapat pengalaman yang berharga dalam debut tinjunya kontra Fury. Dia pun bertekad untuk berlatih lebih keras lagi agar menjadi petinju yang lebih baik.

“Ini adalah pertandingan tinju pertama saya, pengalaman yang luar biasa. Saya tidak memberikan alasan apa pun,” kata Ngannou dikutip dari France24, Minggu (29/10/2023).

"Saya merasa fantastis meski hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Saya ingin ucapkan terima kepada Kerajaan Arab Saudi atas kesempatan yang mereka berikan. Ini penampilan tinju pertama saya, dan saya yakin akan bertarung lebih baik lagi," tambahnya.

"Saya tahu saya gagal, saya akan kembali dan bekerja lebih keras. Sekarang saya tahu saya bisa melakukan ini,” tuturnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/43/3180518/bakal_ada_duel_floyd_mayweather_jr_vs_manny_pacquiao_jilid_2-ETI5_large.jpg
Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao Jilid 2 Dijadwalkan April 2026, Mike Tyson Terancam Batal Comeback!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/43/3178742/garuda_fight_championship_for_revenge_sukses_membangkitkan_dunia_tinju_indonesia-d3YV_large.jpeg
Adrenalin hingga Pecahkan Rekor, GFC For Revenge Jadi Bukti Tinju Indonesia Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175962/garuda_fight_championship_akan_membawa_combat_sports_ke_level_yang_lebih_tinggi-kH73_large.jpeg
Garuda Fight Championship Angkat Combat Sports ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/43/3169956/terence_crawford-EUvu_large.jpg
Terence Crawford Cetak Sejarah, Kalahkan Canelo Alvarez dan Jadi Juara Sejati Tiga Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/43/3167864/mike_tyson_akan_menantang_floyd_mayweather_jr_bertarung_pada_2026_miketyson-60pf_large.jpg
Resmi Bertarung, Mike Tyson Pukul KO Floyd Mayweather Jr?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/43/3156877/berapa_bayaran_petinju_manny_pacquiao_sekali_tanding-7p6U_large.jpg
Berapa Bayaran Petinju Manny Pacquaio Sekali Tanding? Ternyata Jumlahnya Fantastis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement