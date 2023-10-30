Momen Kagetnya Ferguso Lihat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Permalukan Pebulu Tangkis China di French Open 2023

MOMEN kagetnya Ferguso lihat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan permalukan pebulu tangkis China, Liu Yuchen/Ou Xuan Yi di French Open 2023 akan diulas oleh Okezone.

Momen itu terjadi di babak perempatfinal French Open 2023 lalu. Bertanding di Glaz Arena, Rennes, Prancis, pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tak begitu diunggulkan dari pasangan Liu Yuchen/Ou Xuan Yi.

Pasalnya, dalam segi peringkat, Liu/Ou berada di atas Ahsan/Hendra. Selain itu dalam segi head to head, pasangan Indonesia berjuluk The Daddies itu juga kalah dengan skor 3-1 dari Liu/Ou.

Dan benar saja, di game pertama, Ahsan/Hendra benar-benar kesulitan menghadapi agresivitas dan kecepatan Liu/Ou. Wajar saja, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan telah hampir berusia kepala empat sehingga soal kecepatan dan stamina, mereka kalah.

Hal serupa juga terjadi di game kedua. Lagi-lagi The Daddies kesulitan menghadapi permainan agresif pasangan China peringkat 8 ranking BWF itu. Pada akhirnya The Daddies pun harus kalah melalui straight game dengan skor 21-12 dan 21-16.

Namun kendati demikian, The Daddies tidak serta merta kalah dari Liu Yuchen dan Ou Xuan Yi. Dalam beberapa kali kesempatan, pasangan juara dunia tiga kali itu sukses memperdaya Liu Yuchen dan Ou Xuan Yi.

Salah satunya terjadi sesaat sebelum interval game pertama. Di momen ini, Ahsan dan Hendra secara bergantian menghujani Ou Xuan Yi dengan smash keras secara beruntun. Alhasil, Ou Xuan Yi harus terpontang-panting menyelamatkan shuttlecock.

Di awal game kedua, giliran Liu Yuchen yang diperdaya. Berawal dari pengembalian tanggung rekannya, Liu Yuchen mencoba menutup upaya Ahsan untuk melakukan sergapan di depan net.