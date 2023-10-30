Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Kagetnya Ferguso Lihat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Permalukan Pebulu Tangkis China di French Open 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:05 WIB
Momen Kagetnya Ferguso Lihat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Permalukan Pebulu Tangkis China di French Open 2023
Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan bikin kejutan untuk coach Ferguso ketika menghadapi Liu Yuchen/Ou Xuanyi (Foto: PBSI)
A
A
A

MOMEN kagetnya Ferguso lihat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan permalukan pebulu tangkis China, Liu Yuchen/Ou Xuan Yi di French Open 2023 akan diulas oleh Okezone.

Momen itu terjadi di babak perempatfinal French Open 2023 lalu. Bertanding di Glaz Arena, Rennes, Prancis, pasangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan tak begitu diunggulkan dari pasangan Liu Yuchen/Ou Xuan Yi.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Pasalnya, dalam segi peringkat, Liu/Ou berada di atas Ahsan/Hendra. Selain itu dalam segi head to head, pasangan Indonesia berjuluk The Daddies itu juga kalah dengan skor 3-1 dari Liu/Ou.

Dan benar saja, di game pertama, Ahsan/Hendra benar-benar kesulitan menghadapi agresivitas dan kecepatan Liu/Ou. Wajar saja, Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan telah hampir berusia kepala empat sehingga soal kecepatan dan stamina, mereka kalah.

Hal serupa juga terjadi di game kedua. Lagi-lagi The Daddies kesulitan menghadapi permainan agresif pasangan China peringkat 8 ranking BWF itu. Pada akhirnya The Daddies pun harus kalah melalui straight game dengan skor 21-12 dan 21-16.

Namun kendati demikian, The Daddies tidak serta merta kalah dari Liu Yuchen dan Ou Xuan Yi. Dalam beberapa kali kesempatan, pasangan juara dunia tiga kali itu sukses memperdaya Liu Yuchen dan Ou Xuan Yi.

Salah satunya terjadi sesaat sebelum interval game pertama. Di momen ini, Ahsan dan Hendra secara bergantian menghujani Ou Xuan Yi dengan smash keras secara beruntun. Alhasil, Ou Xuan Yi harus terpontang-panting menyelamatkan shuttlecock.

Di awal game kedua, giliran Liu Yuchen yang diperdaya. Berawal dari pengembalian tanggung rekannya, Liu Yuchen mencoba menutup upaya Ahsan untuk melakukan sergapan di depan net.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement