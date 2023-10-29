Hasil French Open 2023: Jonatan Christie Menang, Indonesia Punya Dua Wakil di Partai Final

RENNES - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, tampil apik di ajang French Open 2023. Jojo -sapaan akrab Jonatan- berhasil memastikan diri melaku ke partai final pada turnamen level 750 tersebut.

Jonatan Christie melangkah ke final usai mengatasi perlawanan pemain Singapura, Loh Kean Yew. Bermain taktis sejak awal, Jojo menang dua game langsung atas lawannya dengan skor akhir 21-18 dan 21-13.

Bermain di Glaz Arena, Rennes, Prancis pada Minggu (29/10/2023) dini hari WIB, Jonatan memulai pertandingan dengan sangat baik. Bermain sabar dan mencari momen tepat untuk melakukan serangan dilakukan dengan sangat baik oleh Jojo.

Sementara di sisi lawan, Loh bermain cukup agresif untuk mendapatkan poin. Smash-smash keras dan permainan bola-bola cepat jadi strateginya di awal game pertama.

Perlahan tapi pasti, Jonatan terus menjaga jarak poin dengan Loh. Game pertama berhasil diamankan Jonatan Christie dengan 21-18.