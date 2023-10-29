Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Terhenti di Semifinal French Open 2023, Ini Kata Apriyani/Fadia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |05:02 WIB
Terhenti di Semifinal French Open 2023, Ini Kata Apriyani/Fadia
Apriyani/Fadia terhenti di semifinal French Open 2023 (Foto:PBSI)
A
A
A

RENNES – Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti terhenti di semifinal French Open 2023. Usai pertandingan, Apriyani menjelaskan penyebab kegagalan mereka di babak empat besar.

Apriyani/Fadia gagal mengatasi perlawanan ganda China, Liu Sheng Shu/Tan Ning dalam pertarungan tiga gim. Bertanding di Glaz Arena, Rennes, Prancis, pada Sabtu (28/10/2023) malam WIB, Apriyani/Fadia kalah dalam tiga gim dengan skor 15-21, 21-17, dan 14-21.

Dengan kekalahan ini, Apriyani/Fadia sudah dipastikan tersingkir dari turnamen. Sementara. Liu/Tan tinggal menunggu pemenang dari laga antara Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Jepang) versus Jongkolphan Kititharakul/Rawinda Prajongjai (Thailand).

Usai pertandingan, Apriyani mengatakan tetap bersyukur kendati harus menelan kekalahan karena tidak menelan cedera. Menurutnya, kekalahan ini disebabkan karena pasangan China sudah mempunyai persiapan yang lebih matang.

“Kami tetap bersyukur dengan hasil hari ini, kami juga bersyukur menyelesaikan pertandingan tanpa cedera,” kata Apriyani dikutip dari rilis resmi PBSI, Sabtu (28/10/2023).

“Hari ini kami akui pasangan China sudah menyiapkan pola permainan, dari bola panjang sampai no lob mereka siap semua. Mereka di gim pertama dan ketiga lebih agresif dan inisiatif,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement