Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Momen Pebulu Tangkis India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty Senyum-Senyum Dipeluk Hangat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di French Open 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |02:04 WIB
Momen Pebulu Tangkis India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty Senyum-Senyum Dipeluk Hangat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di French Open 2023
Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty senyum-senyum dipeluk Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (Foto: Youtube/Bangku Penonton)
A
A
A

PEBULU tangkis India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty senyum-senyum dipeluk hangat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di French Open 2023 akan dibahas kali ini. Momen tersebut tertangkap kamera di penghujung laga yang diwarnai drama rubber game.

Sebelumnya, pasangan ganda putra berjuluk The Daddies berhasil menahan serangan ganda nomor satu dunia tersebut dengan skor tipis. Pertarungan yang berlangsung di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Kamis 26 Oktober 2023 malam WIB, berakhir 25-23, 19-21, dan 21-19.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

Menariknya, Rankireddy/Shetty terlihat senyum-senyum saat dipeluk hangat oleh Ahsan/Hendra usai pertandingan babak 16 besar French Open 2023 Super 750 itu. Peringkat satu dunia di ranking BWF itu memang mengidolakan sang pasangan senior.

“Kami tumbuh dengan menyaksikan karier gemilang Ahsan/Hendra. Berhasil mengalahkan mereka jelas menjadi hal yang membuat kami senang dan bangga,” tutur Shetty usai mengalahkan Ahsan/Hendra di French Open 2019.

Ganda putra asal India tersebut juga sempat mengungkapkan kekagumannya kepada Ahsan/Hendra dalam wawancara bersama BWF TV. Menurutnya, juara dunia tiga kali itu tidak pernah saling mengeluh dan selalu menyemangati satu sama lain.

Selain momen pelukan hangat antara Ahsan/Hendra dan Rankireddy/Shetty, sosok pelatih India Mathias Boe juga mencuri perhatian. Pasalnya, pria asal Denmark itu terlihat kebingungan sepanjang pertandingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/40/3037066/kisah-bule-prancis-yang-minta-dinikahi-jonatan-christie-patah-hati-karena-sang-pebulu-tangkis-sunting-wanita-lain-BHsB8PQEjB.jpg
Kisah Bule Prancis yang Minta Dinikahi Jonatan Christie, Patah Hati karena sang Pebulu Tangkis Sunting Wanita Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/40/2916998/kisah-jonatan-christie-dapat-teriakan-kata-kata-positif-dari-sang-pelatih-hingga-juara-di-french-open-2023-Ejifw29xSl.jpg
Kisah Jonatan Christie, Dapat Teriakan Kata-Kata Positif dari sang Pelatih hingga Juara di French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/40/2916782/pengakuan-jonatan-christie-yang-merasa-emosional-usai-juarai-french-open-2023-IcFPSl4BQX.jpg
Pengakuan Jonatan Christie yang Merasa Emosional Usai Juarai French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/04/40/2914240/momen-bagas-maulana-shohibul-fikri-bersikap-tengil-kepada-wakil-denmark-di-final-french-open-2023-h1fyia41NH.jpg
Momen Bagas Maulana/Shohibul Fikri Bersikap Tengil kepada Wakil Denmark di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/40/2912772/kisah-jonatan-christie-yang-diajak-menikah-bule-prancis-di-final-french-open-2023-63DbwibcYz.jpg
Kisah Jonatan Christie yang Diajak Menikah Bule Prancis di Final French Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/40/2912410/momen-haru-dan-sedih-jonatan-christie-saat-dipeluk-hangat-sang-pelatih-irwansyah-usai-juara-french-open-2023-3Zibg7cER9.jpg
Momen Haru dan Sedih Jonatan Christie saat Dipeluk Hangat sang Pelatih Irwansyah Usai Juara French open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement