Momen Pebulu Tangkis India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty Senyum-Senyum Dipeluk Hangat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di French Open 2023

PEBULU tangkis India Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty senyum-senyum dipeluk hangat Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di French Open 2023 akan dibahas kali ini. Momen tersebut tertangkap kamera di penghujung laga yang diwarnai drama rubber game.

Sebelumnya, pasangan ganda putra berjuluk The Daddies berhasil menahan serangan ganda nomor satu dunia tersebut dengan skor tipis. Pertarungan yang berlangsung di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Kamis 26 Oktober 2023 malam WIB, berakhir 25-23, 19-21, dan 21-19.

Menariknya, Rankireddy/Shetty terlihat senyum-senyum saat dipeluk hangat oleh Ahsan/Hendra usai pertandingan babak 16 besar French Open 2023 Super 750 itu. Peringkat satu dunia di ranking BWF itu memang mengidolakan sang pasangan senior.

“Kami tumbuh dengan menyaksikan karier gemilang Ahsan/Hendra. Berhasil mengalahkan mereka jelas menjadi hal yang membuat kami senang dan bangga,” tutur Shetty usai mengalahkan Ahsan/Hendra di French Open 2019.

Ganda putra asal India tersebut juga sempat mengungkapkan kekagumannya kepada Ahsan/Hendra dalam wawancara bersama BWF TV. Menurutnya, juara dunia tiga kali itu tidak pernah saling mengeluh dan selalu menyemangati satu sama lain.

Selain momen pelukan hangat antara Ahsan/Hendra dan Rankireddy/Shetty, sosok pelatih India Mathias Boe juga mencuri perhatian. Pasalnya, pria asal Denmark itu terlihat kebingungan sepanjang pertandingan.