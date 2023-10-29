Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Debut dengan Gresini Ducati dalam Tes Pasca Musim MotoGP 2023 di Valencia, Langsung Tampil Menggila?

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |12:14 WIB
Marc Marquez Debut dengan Gresini Ducati dalam Tes Pasca Musim MotoGP 2023 di Valencia, Langsung Tampil Menggila?
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
MARC Marquez debut dengan Gresini Ducati dalam tes pasca musim MotoGP 2023 di Valencia. Apakah Marc Marquez akan langsung tampil menggila dalam kesempatan itu?

Ya, Marc Marquez memutuskan meninggalkan Repsol Honda di akhir musim MotoGP 2023. Dia memutuskan gabung tim satelit Ducati, yakni Gresini Ducati, pada musim depan.

Marc Marquez

Sebelum memulai membela Gresini Ducati di MotoGP 2024, Marc Marquez akan debut membela tim itu dalam tes pasca musim MotoGP 2023 di Valencia. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Tim Repsol Honda, Alberto Puig.

Tes pasca musim MotoGP 2023 di Valencia sendiri akan digelar di Sirkuit Ricardo Tormo, pada 28 November 2023. Puig mengatakan bahwa Honda memberi izin Marquez debut dengan Gresini karena menurutnya tes tersebut sangat penting bagi rider yang baru saja pindah tim.

“Ini sangat penting bagi semua pembalap ketika mereka berpindah tim dan kami memahaminya. Ini adalah sesuatu yang terjadi dan prosesnya harus dilanjutkan seperti biasa. Oleh karena itu, tidak akan ada keberatan dari Honda,” ujar Puig, dikutip dari Speedweek, Minggu (29/10/2023).

