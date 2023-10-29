Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Sesi Pemanasan MotoGP Thailand 2023: Marc Marquez Terpental dari 10 Besar, Fabio Quartararo Paling Cepat!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |11:11 WIB
Hasil Sesi Pemanasan MotoGP Thailand 2023: Marc Marquez Terpental dari 10 Besar, Fabio Quartararo Paling Cepat!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

HASIL sesi pemanasan MotoGP Thailand 2023 sudah diketahui. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, gagal bersinar karena tak mampu menembus 10 besar. Tetapi, jagoan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, sukses unjuk gigi karena bisa jadi yang tercepat.

Sesi pemanasan MotoGP Thailand 2023 digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Minggu (29/10/2023) pagi WIB. Quartararo tampil menggila sehingga bisa mengasapi sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, dan juga rekan setimnya, Franco Morbidelli, yang bertengger di urutan dua dan tiga.

Fabio Quartararo. Foto: Yamaha MotoGP

Posisi lima besar dilengkapi oleh rider GASGAS Tech3, Pol Espargaro dan rider Gresini Ducati, Alex Marquez. Sedangkan jagoan Pramac Ducati, Jorge Martin, hanya finis di urutan kesembilan.

Sementara Marc Marquez, dia harus menelan pil pahit. Marquez hanya bisa menghuni posisi ke-14 di sesi ini.

Jalannya Sesi Pemanasan

Sesi pemanasan alias warm up practice (WUP) MotoGP Thailand 2023 berlangsung selama 10 menit Quartararo menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 30, 257 detik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement