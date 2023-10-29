Hasil Sesi Pemanasan MotoGP Thailand 2023: Marc Marquez Terpental dari 10 Besar, Fabio Quartararo Paling Cepat!

HASIL sesi pemanasan MotoGP Thailand 2023 sudah diketahui. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, gagal bersinar karena tak mampu menembus 10 besar. Tetapi, jagoan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, sukses unjuk gigi karena bisa jadi yang tercepat.

Sesi pemanasan MotoGP Thailand 2023 digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Minggu (29/10/2023) pagi WIB. Quartararo tampil menggila sehingga bisa mengasapi sang juara bertahan, Francesco Bagnaia, dan juga rekan setimnya, Franco Morbidelli, yang bertengger di urutan dua dan tiga.

Posisi lima besar dilengkapi oleh rider GASGAS Tech3, Pol Espargaro dan rider Gresini Ducati, Alex Marquez. Sedangkan jagoan Pramac Ducati, Jorge Martin, hanya finis di urutan kesembilan.

Sementara Marc Marquez, dia harus menelan pil pahit. Marquez hanya bisa menghuni posisi ke-14 di sesi ini.

Jalannya Sesi Pemanasan

Sesi pemanasan alias warm up practice (WUP) MotoGP Thailand 2023 berlangsung selama 10 menit Quartararo menjadi yang tercepat dengan waktu 1 menit 30, 257 detik.