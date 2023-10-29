Marc Marquez Ambil Risiko Besar di Sprint Race, Siap Menggila Lagi di Balapan Utama MotoGP Thailand 2023?

BURIRAM – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, akui ambil risiko besar saat mentas di sprint race MotoGP Thailand 2023. Akankah dia melakukan hal serupa lagi di balapan utama MotoGP Thailand 2023 sehingga tampil menggila dan menuai hasil manis lagi pada hari ini?

Diketahui, Marc Marque zberhasil finis ke-4 pada sprint race MotoGP Thailand 2023. Memulai balapan dari posisi ke-8, Marquez sukses melesat dan mengakhiri sprint race yang digelar di Sirkuit Internasional Buriram, Thailand, Sabtu 28 Oktober 2023 sore WIB.

Marquez finis di belakang pembalap Mooney VR46, Luca Marini. Untuk mendapat hasil manis itu, Marquez mengaku harus memaksa ban depan bekerja lebih keras. Ia mengakui strateginya sangat berisiko.

"Saya memaksa ban depan lebih keras hari ini karena adanya pergantian pengaturan. Saya memaksanya lebih keras, itu adalah strategi yang berisiko," kata Marquez dilansir dari Speedweek, Minggu (29/10/2023).

"Saya tampil melebihi batasan pada hari ini. Cara berkendara seperti itu hanya mungkin dilakukan di sprint race," lanjutnya.