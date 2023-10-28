Breaking News: Indonesia Raih Medali Emas Ke-27 dari Cabor Catur Asian Para Games 2022

HANGZHOU – Indonesia berhasil meraih medali emas ke-27 Asian Para Games 2022 (AiPG 2022) dari cabang olahraga (cabor) catur. Medali emas itu diraih lewat nomor perorangan yang berlaga di Hangzhou Qi-Yuan pada Sabtu (28/10/2023) pagi WIB.

Medali emas didapat oleh Khairunnisa yang turun di nomor perorangan Rapid VI-B2/B3. Sementara perak didapat oleh wakil Vietnam, Nguyen Thi Hong, dan perunggu diraih Naghavi Mandi asal Iran.

Menariknya, tidak hanya satu emas saja yang berhasil disumbang cabor catur lewat nomor perorangan. Melainkan juga ada tambahan tiga medali perak dan dua keping perunggu.

Tiga medali perak didapat oleh Herna Yulia pada nomor perorangan putri Rapid PI. Kemudian Puspita Tita pada nomor perorangan putri Rapid VI-B1. Dan terakhir disumbang Satrio Gayuh pada nomor perorangan putra VI-B2/B3.

Sementara sumbangan dua medali diperoleh lewat Tirto yang turun di nomor perorangan putra Rapid PI dan Farta Simanja Nasip di nomor perorangan putri Rapid PI. Tentu saja ini menjadi pencapaian sangat manis yang mampu disumbang lewat cabor catur.