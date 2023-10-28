Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Finis Keempat di MotoGP Thailand 2023, Marc Marquez Pantang Jemawa

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |21:23 WIB
Finis Keempat di MotoGP Thailand 2023, Marc Marquez Pantang Jemawa
Marc Marquez (Repsol Honda) tak mau jemawa usai finis keempat pada Sprint Race MotoGP Thailand 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)
BURIRAM - Marc Marquez berhasil finis keempat pada Sprint Race MotoGP Thailand 2023, Sabtu (28/10/2023) sore WIB. Namun, pembalap tim Repsol Honda itu enggan jemawa.

Marquez memulai balapan 13 lap yang digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Sabtu (28/10/2023) sore WIB, dari posisi delapan. Dia pun berhasil finis di posisi empat pada balapan tersebut.

Marc Marquez finis keempat pada Sprint Race MotoGP Thailand 2023 (Foto: Honda Racing Corporation)

Sukses meraih hasil yang cukup apik pada hari ini, Marquez tak menyombongkan diri. Akan tetapi, dia melihat kesuksesan ini perlu dinikmati oleh timnya.

"Kami harus mengingat saya hanya finis di posisi keempat dan ini hanya sprint race. Akan tetapi, seperti apa yang sudah saya katakan sebelumnya, kami bisa menikmati sorotan kepada tim ini," tutur Marquez dilansir dari Speedweek, Sabtu (21/8/2023).

Peraih gelar MotoGP enam kali itu mampu menempati posisi empat setelah menyalip Aleix Espargaro (Aprilia Racing) pada putaran terakhir balapan. Dia pun sukses membawa pulang enam poin dari sprint race kali ini.

