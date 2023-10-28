Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Sprint Race MotoGP Thailand 2023: Jorge Martin Menang, Francesco Bagnaia Ketujuh!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |15:21 WIB
Hasil Sprint Race MotoGP Thailand 2023: Jorge Martin Menang, Francesco Bagnaia Ketujuh!
Jorge Martin memenangi Sprint Race MotoGP Thailand 2023 (Foto: Reuters/Athit Perawonmetha)
BURIRAM - Hasil Sprint Race MotoGP Thailand 2023 sudah diketahui pada Sabtu (28/10/2023) sore WIB. Jorge Martin keluar sebagai pemenang di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand.

Pembalap tim Pramac Ducati itu mengungguli Brad Binder dan Luca Marini. Pria asal Spanyopl itu meraup 12 poin dari sesi kali ini, yang krusial untuk mengejar Francesco Bagnaia di klasemen MotoGP 2023.

Sprint Race MotoGP Thailand 2023 (Foto: Reuters/Athit Perawonmetha)

Jalannya Balapan

Start balapan berlangsung mulus. Para pembalap melewati tikungan satu tanpa ada drama berarti. Martin, yang sempat tersendat saat start, mampu tetap berada di depan dan mengungguli Luca Marini.

Sementara itu, Bagnaia menjalani start yang buruk. Sang juara dunia bertahan turun satu posisi ke urutan sembilan. Pertarungan seru terjadi untuk posisi 3-5 di mana Brad Binder, Marc Marquez, dan Aleix Espargaro saling sodok di putaran kedua.

Di depan, Martin terus melaju kencang dan membuka jarak. Dia unggul hingga 0,8 detik pada putaran keempat dari Marini dan Binder. Sementara itu, Marco Bezzecchi naik ke posisi lima, menggeser Marquez yang berjuang keras mengendalikan motornya.

Manuver brilian dilancarkan Bagnaia pada tikungan terakhir di putaran empat. Dia menyalip dua pembalap sekaligus dan naik ke urutan tujuh! Di depan, duel seru terjadi antara Marini dan Binder yang berebut posisi dua.

