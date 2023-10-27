Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil French Open 2023: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tembus Semifinal Usai Kalahkan Wakil Denmark

Muhammad Gazza , Jurnalis-Jum'at, 27 Oktober 2023 |19:40 WIB
Hasil French Open 2023: Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tembus Semifinal Usai Kalahkan Wakil Denmark
Bagas Maulana/Shohibul Fikri tembus babak semifinal French Open 2023 (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL French Open 2023 akan dibahas di sini. Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana/Shohibul Fikri, sukses menembus semifinal setelah mengalahkan wakil Denmark, Rasmus/Frederik Sogaard.

Bagas/Fikri menyelesaikan permainan dalam 38 menit dengan skor 21-11 dan 21-17 di laga perempatfinal tersebut. Selanjutnya, mereka akan menghadapi pasangan China, He Ji Ting/Ren Xiang Yu.

Bagas Maulana/Shohibul Fikri

Mentas di Glaz Arena, Rennes, Prancis, Jumat (27/10/2023) malam WIB, Bagas/Fikri mampu unggul terlebih dahulu dengan skor 3-0 pada awal gim pertama. Mereka terus menjaga keunggulan hingga skor 8-4.

Bagas/Fikri tampil apik pada gim pertama ini dan terus unggul hingga skor 12-4. Keunggulan itu terus terjaga hingga 17-8.

Unggul jauh, mereka pun sukses mencuri gim pertama dengan cukup mudah. Bagas/Fikri menang dengan skor 21-11 pada gim pertama ini.

Bagas/Fikri unggul 6-2 terlebih dahulu pada awal gim kedua. Mereka terus unggul hingga skor 10-8 setelah itu.

1 2
