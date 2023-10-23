Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Lagunya Dilantunkan di Opening Ceremony Asian Para Games 2022, Natalia Tjahja Ceritakan Kisah Pembuatan Anthem APC

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 23 Oktober 2023 |19:29 WIB
Lagunya Dilantunkan di Opening Ceremony Asian Para Games 2022, Natalia Tjahja Ceritakan Kisah Pembuatan Anthem APC
Pencipta Anthem APC, Natalia Tjahja bersama Presiden Komite Paralimpiade Asia. (Foto: Ist)
A
A
A

DALAM opening ceremony Asian Para Games 2022, lagu karya anak bangsa, yakni Natalia Tjahja diperdengarkan di acara tersebut. Lagu yang merupakan anthem untuk Komite Paralimpiade Asia (APC) itu terpilih sebagai salah satu dari empat lagu yang diputar dalam acara pembuka Asian Para Games 2022 yang saat ini sedang digelar di Hangzhou, China.

Mendapatkan kesempatan emas karena karyanya diperdengarkan oleh seluruh Asia, Natalia Tjahja merasa bangga. Pendiri Yayasan Monique Foundation itu pun berterima kasih kepada Kemenpora dan Komite Paralimpiade Indonesia (NPC) yang sudah mendukung karyanya dilantunkan di acara tersebut.

Natalia pun berharap anthem APC yang ia gubah bersama musisi ternama Tanah Air, Dwiki Dharmawan bisa menjadi lagu persatuan dan kedamaian antara negara Asia disetiap generasinya. Ia pun mau para atlet yang berjuang di Asian Para Games dapat ikut merasakan kebahagian saat mendengar lagunya.

“Saya Natalia Tjahja Founder Yayasan Maria Monique Foundation ucapkan terima kasih kepada Kemenpora RI dan NPC Indonesia yang mensupport kegiatan lagu di Hangzhou,” ucap Natalia, dikutip Senin (23/10/2023).

Opening Ceremony Asian Para Games 2022

“Harapan saya agar lewat Anthem APC ini akan ada persatuan dan kedamaian antar negara Asia baik generasi ini maupun next generation. Karena lagu ini dipilih oleh para perwakilan negara-negara Asia,” tambahnya.

"Agar para atlet merasakan kebahagiaan dan rasa persaudaraan yang tinggi di acara Asian Para Games ini,” lanjut Natalia.

Menurut pemaparan Natalia, lagu anthem APC itu sengaja dibuat agar menjadi warisan di dunia Paralimpiade Asia. Ia bahkan rela tak dibayar dan memberikan royalti lagu tersebut kepada APC.

