Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Maskot Fei Fei Ikut Nyalakan Obor dan Kaldron, Asian Para Games 2022 Resmi Dibuka!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |22:07 WIB
Maskot Fei Fei Ikut Nyalakan Obor dan Kaldron, Asian Para Games 2022 Resmi Dibuka!
Asian Para Games 2022 resmi dibuka (Foto: Xinhua)
A
A
A

HANGZHOU - Fei Fei yang merupakan maskot Asian Para Games 2022 turut memeriahkan penyalaan obor dalam Opening Ceremony atau Upacara Pembukaan, Minggu (22/10/2023). Penampilan menarik pun turut memeriahkan rangkaian acara.

Pesta pembukaan AiPG Hangzhou 2022 digelar secara meriah di Hangzhou Olympic Sports Centre Stadium, Hangzhou, China. Penyalaan api kaldron menggambarkan semangat atlet dari negara-negara peserta.

Asian Para Games 2022 (Foto: Xinhua)

Meski telah resmi dibuka pada hari ini, sejumlah cabang olahraga (Cabor) telah mulai dipertandingkan sejak Jumat 20 Oktober 2023. Kontingen Indonesia pun juga telah mulai ikut berjuang untuk meraih medali AiPG 2023.

Sebanyak 130 atlet dikirimkan Indonesia untuk ikut dalam 12 cabor dari total 22 cabor yang dipertandingkan. Kontingen Merah Putih ditargetkan mampu finis di 10 besar dengan membawa pulang 19 medali emas, 23 medali perak, dan 25 medali perunggu.

Deputy Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia, Andi Herman, optimistis Tim Merah Putih bisa mencapai target yang telah ditetapkan. AiPG merupakan panggung yang ditunggu oleh atlet setelah mempersiapkan diri selama beberapa tahun di pemusatan latihan nasional NPC Indonesia.

Optimisme pun makin tumbuh dengan harapan mampu meraih target yang telah ditetapkan. Bahkan Andi Herman berharap Kontingen Indonesia bisa menempati posisi delapan pada klasemen AiPG 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/43/2957104/bonus-pelatih-asian-para-games-2023-dipotong-menpora-dito-ariotedjo-oknum-pemotong-sedang-ditelusuri-nFb2ySJOdW.jpg
Bonus Pelatih Asian Para Games 2023 Dipotong, Menpora Dito Ariotedjo: Oknum Pemotong Sedang Ditelusuri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/43/2955747/menpora-dito-ariotedjo-bakal-telusuri-masalah-bonus-pelatih-asian-para-games-2023-yang-dirumorkan-ada-potongan-lagi-xlrq6DkIiV.jpeg
Menpora Dito Ariotedjo Bakal Telusuri Masalah Bonus Pelatih Asian Para Games 2023 yang Dirumorkan Ada Potongan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/43/2910595/finis-di-peringkat-6-pemerintah-siapkan-bonus-untuk-kontingen-indonesia-ajang-aipg-2022-uzbJZP2WVe.jpg
Finis di Peringkat 6, Pemerintah Siapkan Bonus Untuk Kontingen Indonesia Ajang AiPG 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/43/2910574/angela-tanoesoedibjo-bangga-bisa-jadi-bagian-kontingen-indonesia-di-ajang-asian-para-games-2022-ywoSMFTAb7.jpeg
Angela Tanoesoedibjo Bangga Bisa Jadi Bagian Kontingen Indonesia di Ajang Asian Para Games 2022
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/43/2910536/kontingen-indonesia-di-asian-para-games-2022-tiba-di-tanah-air-cdm-indonesia-angela-tanoesoedibjo-bersyukur-4sieKhFpMg.jpg
Kontingen Indonesia di Asian Para Games 2022 Tiba di Tanah Air, CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/29/43/2910375/asian-para-games-2022-kontingen-indonesia-lampaui-target-perolehan-medali-kalkulasi-matang-npc-indonesia-turut-jadi-kunci-Ndwn2KtDBN.jpg
Asian Para Games 2022: Kontingen Indonesia Lampaui Target Perolehan Medali, Kalkulasi Matang NPC Indonesia Turut Jadi Kunci!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement