HOME SPORTS SPORT LAIN

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Semangat Atlet Asian Para Games 2022 Latihan Tenis Meja Bersama Denny Sumargo

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |19:00 WIB
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Semangat Atlet Asian Para Games 2022 Latihan Tenis Meja Bersama Denny Sumargo
Angela Tanoesoedibjo dan Denny Sumargo pantau kesipaan atlet para tenis meja Indonesia jelang tampil di Asian Para Games 2022 (Foto: tangkapan layar YouTube)
A
A
A

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo sempat meninjau langsung proses latihan para atlet yang menjadi kontingen di Asian Para Games 2022.

Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games 2022 itu mengunjungi tempat pemusatan latihan di cabang olahraga masing-masing sebelum diberangkatkan ke Hangzhou, China.

Di cabor tenis meja, pada kunjungan keduanya ini Angela tak datang sendiri melainkan bersama Denny Sumargo yang menantang para atlet para games tenis meja untuk bertanding dengannya.

Dari konten YouTube Pebasket Sombong Denny Sumargo, dengan gaya tengilnya Denny Sumargo meminta izin kepada Angela dan pelatih untuk bertanding dengan salah satu atlet.

Pelatih pun langsung menyodorkan nama salah satu atlet tenis meja andalan di nomor ganda campuran, Tatok Hardiyanto. Meski berusia kepala lima, nyatanya Tatok mampu membuat Denny kewalahan dan berhasil mengalahkanyya. Angela pun tampak tersenyum semringah melihat kegigihan Tatok saat mengalahkan Denny.

Tak puas, Denny kembali menantang petenis lainnya, Komed Akbar. Pertandingan berlangsung seri dengan hasil imbang 1-1 m. Saat ingin melanjutkan set ketiga, Denny berdalih dirinya tak ingin membuat Komed kewalahan lantaran akan segera terbang ke China membela tanah air.

Halaman:
1 2
