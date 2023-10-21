Advertisement
SPORT LAIN

Asian Para Games 2022: Atlet Para Panahan Mahda Aulia Minta Dukungan Masyarakat Indonesia demi Medali Emas

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |16:54 WIB
Asian Para Games 2022: Atlet Para Panahan Mahda Aulia Minta Dukungan Masyarakat Indonesia demi Medali Emas
Tim Para Panahan Indonesia siap tampil di Asian Para Games 2022. (Foto: NPC Indonesia)
TIM para panahan Indonesia siap tampil maksimal di Asian Para Games 2022 yang akan digelar di Hangzhou, China. Tentunya harapan adalah meraih medali emas, karenanya atlet para panahan Indonesia, Mahda Aulia meminta doa masyarakat Indonesia agar bisa mewujudkan hal tersebut.

Ya, Mahda Aulia adalah salah satu atlet para panahan yang turun di nomor recurve woman. Sejauh ini ia sudah berlatih di Fuyang Yinhu Sports Centre, Hangzhou, China, tempat perlombaan para panahan dimainkan.

“Kita sudah mulai latihan untuk nanti mulai bertanding,” ucap Mahda Aulia, Sabtu (21/10/2023).

Dalam sesi latihan tersebut, Mahda mencoba beradaptasi dengan kondisi venue, termasuk angin yang berada di lokasi tersebut. Setelah latihan, ia pun mengharapkan dukungan Tanah Air agar tim para panahn Indonesia bisa bersinar di Asian Para Games 2022.

“Dan juga minta dukungannya buat masyarakat Indonesia, semoga tim Indonesia berhasil di China, Hangzhou, untuk mendapatkan medali emas,” sambung Mahda Aulia.

