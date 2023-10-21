Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ungkap Penyebab Kegagalannya di MotoGP Australia 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |19:57 WIB
Marc Marquez Ungkap Penyebab Kegagalannya di MotoGP Australia 2023
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: instagram/marcmarquez93)
A
A
A

VENTNOR - Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez gagal bersinar kala mentas di MotoGP Australia 2023. Ternyata ada yang menghambat Marquez untuk tampil apik di seri ke-16 MotoGP 2023 tersebut, yakni terkait pemilihan ban.

Ya, Marquez mengakui salah memilih ban saat beraksi di MotoGP Australia 2023. Sehingga Marquez yang sempat melesat pada awal balapan dan bahkan bertarung di posisi terdepan justru gagal meraih podium.

Pada akhirnya, Marqeuz harus rela finis di posisi ke-15 dalam balapan utama yang digelar di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, Australia, Sabtu (21/10/2023) pagi WIB.

"Saat Martin tak lagi memimpin barisan, balapan menjadi lebih cepat. Dengan kecepatan itu, saya tidak bisa menjaga ban yang digunakan, terutama saat saya tak tampil cepat saat sesi latihan," ungkap Marquez, Sabtu (21/10/2023).

Marc Marquez

"Ini sudah menjadi sebuah pertaruhan pada tahun lalu saat saya mampu naik podium. Akan tetapi, hari ini hal itu tidak terjadi," tambahnya.

Sama seperti Jorge Martin (Prima Pramac), Marquez memutuskan untuk menggunakan ban lunak di sirkuit sepanjang 4,4 km tersebut. Keputusan tersebut ternyata menjadi mimpi buruk bagi keduanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement