Marc Marquez Ungkap Penyebab Kegagalannya di MotoGP Australia 2023

VENTNOR - Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez gagal bersinar kala mentas di MotoGP Australia 2023. Ternyata ada yang menghambat Marquez untuk tampil apik di seri ke-16 MotoGP 2023 tersebut, yakni terkait pemilihan ban.

Ya, Marquez mengakui salah memilih ban saat beraksi di MotoGP Australia 2023. Sehingga Marquez yang sempat melesat pada awal balapan dan bahkan bertarung di posisi terdepan justru gagal meraih podium.

Pada akhirnya, Marqeuz harus rela finis di posisi ke-15 dalam balapan utama yang digelar di Sirkuit Phillip Island, Ventnor, Australia, Sabtu (21/10/2023) pagi WIB.

"Saat Martin tak lagi memimpin barisan, balapan menjadi lebih cepat. Dengan kecepatan itu, saya tidak bisa menjaga ban yang digunakan, terutama saat saya tak tampil cepat saat sesi latihan," ungkap Marquez, Sabtu (21/10/2023).

"Ini sudah menjadi sebuah pertaruhan pada tahun lalu saat saya mampu naik podium. Akan tetapi, hari ini hal itu tidak terjadi," tambahnya.

Sama seperti Jorge Martin (Prima Pramac), Marquez memutuskan untuk menggunakan ban lunak di sirkuit sepanjang 4,4 km tersebut. Keputusan tersebut ternyata menjadi mimpi buruk bagi keduanya.