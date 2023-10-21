Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar Race MotoGP Australia 2023: Francesco Bagnaia Tinggalkan Jorge Martin di Puncak, Marc Marquez Tertahan!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |12:54 WIB
Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar Race MotoGP Australia 2023: Francesco Bagnaia Tinggalkan Jorge Martin di Puncak, Marc Marquez Tertahan!
Francesco Bagnaia masih berada di puncak klasemen MotoGP Australia 2023 (Foto: MotoGP)
KLASEMEN sementara MotoGP 2023 kelar race MotoGP Australia 2023 sudah diketahui. Pembalap Pramac Racing Ducati, Johann Zarco, keluar sebagai pemenang MotoGP Australia 2023 yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island, Sabtu (21/10/2023) siang WIB.

Johann Zarco secara mengejutkan tampil melesat hingga lap ke-27. Rider asal Prancis itu pun sukses mengasapi Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang meraih podium kedua, dan Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) di podium ketiga.

Sementara itu, posisi keempat diraih oleh Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) dan Jorge Martin (Pramac Racing Ducati) yang sedang dalam perburuan gelar juara harus puas finis di posisi kelima. Adapun, Marc Marquez (Repsol Honda) finis di urutan ke-15.

Dengan hasil race MotoGP Australia 2023 ini, Francesco Bagnaia berhasil mengukuhkan diri sebagai pemuncak klasemen sementara MotoGP 2023. Rider yang akrab disapa Pecco itu kini telah mendapatkan total 366 poin usai meraih podium kedua di MotoGP Australia 2023.

Pecco Bagnaia semakin meninggalkan rival terdekatnya dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023 ini yakni Jorge Martin. Dia unggul 27 poin atas Jorge Martin yang menempati peringkat kedua dengan koleksi 339 angka.

Sementara itu, Marco Bezzecchi masih tertahan di peringkat ketiga dengan perolehan 293 poin usai finis di peringkat keenam MotoGP Australia 2023. Adapun, peringkat keempat ditempati oleh Brad Binder dengan torehan 224 poin.

Halaman:
1 2
