CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo Puji Perjuangan Heroik Subhan di Asian Para Games 2022

CdM Indonesia Angela Tanoesoedibjo (tengah) memberikan pujian kepada Subhan. (Foto: NPC Indonesia)

ATLET para-bulu tangkis Indonesia di Asian Para Games 2022, Subhan, mendapat banyak pujian atas aksinya pada Jumat (20/10/2023). Salah satu pujian datang dari Chef de Mission (CdM) Indonesia untuk Asian Para Games 2022, Angela Tanoesoedibjo.

Meski tampil bagus, Subhan harus mengakui keunggulan pemain Jepang, Yohei Hatakeyama. Subhan kalah dalam pertandingan tiga gim yang melelahkan 21-14 17-21 dan 21-23.

(Aksi heroik Subhan di lapangan. (Foto: NPC Indonesia)

Subhan tampil bagus di gim pertama untuk merebut gim pembuka tersebut. Namun, pada gim kedua, ia gagal mempertahankan performa gemilang itu sehingga Hatakeyama merebut gim kedua sekaligus memaksa dimainkan gim ketiga.

Pada gim terakhir tersebut, kedua pemain saling jual-beli serangan sehingga laga berlangsung ketat. Pertandingan bahkan harus ditentukan melalui setting setelah kedua pemain mampu mencetak skor 20-20. Dalam setting tersebut, Subhan harus mengakui keunggulan Hatakeyama.

Meskipun kalah, Subhan tetap mendapat apresiasi dari CdM Angela yang menyaksikan hadir langsung di Binjiang Gymnasium. Angela menyampaikan pujiannya kepada Subhan yang tampil heroik meskipun berlaga dalam kondisi lutut yang sakit.

"Permainannya menurut saya keren banget, gimana kakinya?" kata Angela kepada Subhan.

"Tapi tadi yang terakhir, kami sudah sampai teriak-teriak karena sudah tipis banget. Luar biasa sekali tadi permainannya," sambungnya.