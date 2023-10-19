Momen Kocak Kucing Oren, Tetap Santuy saat Maverick Vinales Melintas di Hadapannya

GELARAN MotoGP Mandalika 2023 menyisakan banyak momen menarik bagi para pembalap, termasuk Maverick Vinales. Rider Aprilia Racing itu menjadi yang paling disorot publik Tanah Air karena tingkahnya selama di Mandalika.

Salah satu momen lucu terjadi ketika pembalap berjuluk Top Gun itu berjalan di sekitaran pantai di Mandalika. Seekor kucing oren terlihat enggan menyingkir meski meghalangi jalur Vinales dan rekan-rekan.

Dengan santai, kucing bertubuh gemuk itu tetap santuy dengan posisinya yang melintang menutupi jalan. Si kucing bahkan sama sekali tak bergeser sedikitpun.

Alhasil, Vinales dan rekannya sampai harus bergantian berjalan melewati si kucing oren. Tak heran, tingkah hewan berbulu itu pun menjadi perhatian warganet.

BACA JUGA: Ini Alasan Maverick Vinales Pakai Kostum Batman di Podium MotoGP Mandalika 2023

"Penguasa ni bosss," tulis akun Poetry_bungsu.

"Dikacangin mak gak ada niat atuh ngelus gua," kata Andika Fernando.