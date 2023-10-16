Ini Alasan Maverick Vinales Pakai Kostum Batman di Podium MotoGP Mandalika 2023

LOMBOK - Pembalap Tim Aprilia Racing, Maverick Vinales menjadi sorotan saat di podium MotoGP Mandalika 2023. Bagaimana tidak, ia secara mengejutkan keluar dengan menggunakan kostum batman dan langsung membuat para penonton yang hadir di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) tertawa.

Vinales tak henti-hentinya mencuri perhatian di MotoGP Mandalika 2023. Setelah beberapa kali melontarkan kata-kata viral kekinian khas Indonesia di media sosialnya, kini dia menutup perhelatan kedua di Mandalika itu dengan tampil nyentrik.

Saat dipanggil untuk naik ke podium, Vinales terlihat mengenakan jubah berwarna hitam dan topeng batman. Apa yang dilakukannya pun mengundang gelak tawa dan pertanyaan kenapa dia melakukan hal tersebut?

Diketahui bahwa kostum batman tersebut diberikan oleh salah satu penggemar berat Vinales sebelum balapan utama dimulai. Nama pria yang memberikan kostum itu adalah Fajar.

Pria berusia 28 tahun itu mengaku Vinales memintanya secara langsung. Dia membuat sendiri kostum tersebut dalam waktu tiga jam.

Lalu Vinales mendapatkan tantangan dari mekanik rekan setimnya di Aprilia, Aleix Espargaro untuk digunakan saat podium. Merasa tertantang, Vinales pada akhirnya memberanikan diri menuju podium dengan pakaian alat superhero batman.