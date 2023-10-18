Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Asian Para Games 2022: Tim Para Atletik Indonesia Targetkan Raih 4 Medali Emas!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |16:13 WIB
Asian Para Games 2022: Tim Para Atletik Indonesia Targetkan Raih 4 Medali Emas!
Atlet para atletik Indonesia di Asian Para Games 2022. (Foto: NPC Indonesia)
A
A
A

HANGZHOU – Tim para atletik Indonesia memasang target tinggi di Asian Para Games 2022. Mereka membidik 4 medali emas.

Adapun skuad para atletik akan mulai bertanding pada 23 Oktober 2023. Saat ini, mereka masih melakukan adaptasi dan juga latihan di Huanglong Sports Centre Stadium, Hangzhou, China.

Atlet para atletik Indonesia di Asian Para Games 2023. Foto: NPC Indonesia

Kepala pelatih para atletik Indonesia, Slamet Widodo, mengatakan semua atlet kini telah siap 100 persen untuk mentas di Asian Para Games 2022. Saat ini, latihan difokuskan untuk menjaga performa serta menumbuhkan motivasi dan semangat para atlet menjelang perlombaan.

“Alhamdulillah, tim para atletik Indonesia dalam keadaan sehat. Latihan hari ini untuk mencoba lintasan dan venue sekaligus matangkan orientasi,” ucap Slamet usai latihan, Rabu (18/10/2023).

“Kita dijadwalkan latihan setiap pagi dan akan memaksimalkan kesempatan itu untuk mematangkan performa atlet," lanjutnya.

“Evaluasi kita sama saja seperti latihan biasa, tetapi ketika sudah mendekati suasana perlombaan seperti ini, kita harus tingkatkan mental, motivasi dan semangat atlet. Untuk teknik dan fisik sudah dipersiapkan matang sejak di Solo,” jelas Slamet.

Halaman:
1 2
