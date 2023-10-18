Asian Para Games 2022: Menpora Dito Harap Indonesia Tembus 10 Besar

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, berharap Kontingen Indonesia bisa mencapai target 10 besar dalam perolehan medali di ajang Asian Para Games (APG) 2022. Bahkan, dia ingin mereka bisa meraih hasil yang lebih baik dari target yang dicanangkan.

Sebagai informasi, APG 2023 akan berlangsung pada 22-28 Oktober 2023 di Hangzhou, China. Dari 22 cabang olahraga yang dipertandingkan/diperlombakan, Kontingen Indonesia akan mengikuti 12 cabor.

Adapun 12 cabor itu adalah para-bulu tangkis, para-renang, para-catur, para-balap sepeda, boccia, para-panahan, para-menembak, lawn ball, para-angkat berat, blind judo, para-tenis meja dan para-atletik. Para atlet-atlet terbaik Tanah Air dari masing-masing cabor pun diberangkatkan ke Negeri Tirai Bambu.

Dengan kekuatan 130 atlet, Tim Merah-Putih ditargetkan masuk peringkat 10 besar daftar perolehan medali di APG 2022. Dengan rincian meraih 19 emas, 23 perak dan 25 perunggu.

Menpora Dito pun berharap target masuk 10 besar serta 19 emas tersebut mampu dicapai oleh para atlet Indonesia. Bahkan, menteri berusia 32 tahun itu punya harapan hasilnya bisa lebih baik dari target yang ada.

“Dari APG, Indonesia memiliki target itu 10 besar, dengan perolehan medali emas 19, jadi kami berharap bisa tercapai,” kata Dito kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2023).