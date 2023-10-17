Sistem Pertandingan Catur Setengah Kompetisi Untuk Kompetisi Catur Dunia

SISTEM pertandingan catur setengah kompetisi adalah sistem pertandingan yang digunakan dalam turnamen catur untuk mempertemukan semua peserta dengan semua peserta lainnya, masing-masing satu kali. Sistem ini merupakan sistem yang paling umum digunakan dalam turnamen catur, karena dapat menghasilkan hasil yang adil dan akurat.

Dalam sistem pertandingan catur setengah kompetisi, setiap peserta akan bermain sebanyak jumlah peserta dikurangi satu. Misalnya, dalam turnamen dengan 8 peserta, setiap peserta akan bermain sebanyak 7 pertandingan.

Sistem pertandingan catur setengah kompetisi memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- Setiap peserta akan bertemu dengan semua peserta lainnya, sehingga hasil pertandingan akan lebih akurat.

- Sistem ini dapat digunakan untuk turnamen dengan jumlah peserta yang besar.

- Sistem ini mudah diterapkan.