Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Nayaka Budhidarma Makin Siap Tatap SEA Games dengan Juara Turnamen Catur Ramadhan Cup 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 17 Maret 2025 |00:36 WIB
Nayaka Budhidarma Makin Siap Tatap SEA Games dengan Juara Turnamen Catur Ramadhan Cup 2025
Pecatur asal Jawa Timur, IM Nayaka Budhidarma, menjadi juara turnamen catur cepat Ramadhan Cup 2025 dalam kategori open (Foto: Percasi)
A
A
A

JAKARTA - Pecatur asal Jawa Timur, IM Nayaka Budhidarma, menjadi juara turnamen catur cepat Ramadhan Cup 2025 dalam kategori open. Ajang itu sukses digelar pada 15-16 Maret 2025 di Wisma Kemenpora, Jakarta Pusat.

IM Nayaka Budhidarma berhasil keluar sebagai juara setelah meraih poin 8,5. Ia mengungguli Dzithauly Ramadhan dan IM Gilbert Elroy yang harus puas menempati urutan dua dan tiga.

1. Hadiah Uang

Catur foto satu jam

Sebagai juara pertama, Nayaka berhak mendapatkan uang tunai Rp 10 juta, sedangkan Dzithauly membawa pulang Rp 6 juta. Sementara itu, Gilbert meraup Rp 3 juta.

Nayaka mengatakan keberhasilan ini jadi modal untuk menghadapi SEA Games 2025. Pasalnya, di SEA Games Thailand nanti, salah satu nomor yang diperlombakan adalah catur cepat.

"Ini turnamen yang cukup besar ya. Bisa juara satu sangat senang banyak lawan yang kuat. Tidak nyangka bisa juara satu. Turnamen ini juga salah satu persiapan untuk SEA Games 2025 karena nanti di sana caturnya catur cepat kaya gini," ujar Nayaka di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

2. Senang

Sementara itu, Ketua Panitia, Hardiyanto Kenneth mengatakan, sangat senang melihat antusiasme peserta. Hal itu menandakan olahraga catur tidak kalah pamor dengan olahraga lainnya.

"Di Ramadhan Cup 2025 ini kami pertandingkan tiga kelas. Para pemenang mendapatkan hadiah uang tunai dan akan berpeluang dipantau pelatnas catur Percasi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/43/3183828/hardiyanto_kenneth_bersyukur_dki_jakarta_berhasil_menjadi_juara_umum_pada_kejurnas_catur_2025_yang_digelar_di_mamuju-SHId_large.jpeg
Penuhi Target, Percasi DKI Jakarta Pertahankan Gelar Juara Umum di Kejurnas Catur 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/43/3177217/percasi_jakarta_menyanggupi_tantangan_10_medali_emas_di_kejurnas_catur_2025-g1fH_large.jpg
Ketua Percasi Jakarta Sanggupi Tantangan 10 Medali Emas di Kejurnas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/43/3162043/percasi_dki_jakarta_menjaring_atlet_potensial_untuk_kejurnas_catur_2025_lewat_kejuaraan_daerah-79fB_large.jpg
Tatap Kejurnas Catur di Sulawesi Barat, Percasi DKI Gelar Seleksi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/43/3097842/pecatur_muda_indpnesia_zach_alexander-J6qG_large.jpg
Kisah Zach Alexander Tjong, Pecatur Muda Indonesia yang Sukses di Asia pada Usia 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/43/3007077/kemenpora-apresiasi-digelarnya-capital-market-chess-competition-idx-channel-beri-kontribusi-prestasi-catur-di-indonesia-j11wgh1tmf.jpg
Kemenpora Apresiasi Digelarnya Capital Market Chess Competition IDX Channel, Beri Kontribusi Prestasi Catur di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2902887/profil-nurgyul-salimova-pecatur-cantik-bulgaria-dengan-rating-elo-tertinggi-sepanjang-sejarah-X0HzNJ2eiK.jpg
Profil Nurgyul Salimova, Pecatur Cantik Bulgaria Dengan Rating ELO Tertinggi Sepanjang Sejarah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement