Nayaka Budhidarma Makin Siap Tatap SEA Games dengan Juara Turnamen Catur Ramadhan Cup 2025

Pecatur asal Jawa Timur, IM Nayaka Budhidarma, menjadi juara turnamen catur cepat Ramadhan Cup 2025 dalam kategori open (Foto: Percasi)

JAKARTA - Pecatur asal Jawa Timur, IM Nayaka Budhidarma, menjadi juara turnamen catur cepat Ramadhan Cup 2025 dalam kategori open. Ajang itu sukses digelar pada 15-16 Maret 2025 di Wisma Kemenpora, Jakarta Pusat.

IM Nayaka Budhidarma berhasil keluar sebagai juara setelah meraih poin 8,5. Ia mengungguli Dzithauly Ramadhan dan IM Gilbert Elroy yang harus puas menempati urutan dua dan tiga.

1. Hadiah Uang

Sebagai juara pertama, Nayaka berhak mendapatkan uang tunai Rp 10 juta, sedangkan Dzithauly membawa pulang Rp 6 juta. Sementara itu, Gilbert meraup Rp 3 juta.

Nayaka mengatakan keberhasilan ini jadi modal untuk menghadapi SEA Games 2025. Pasalnya, di SEA Games Thailand nanti, salah satu nomor yang diperlombakan adalah catur cepat.

"Ini turnamen yang cukup besar ya. Bisa juara satu sangat senang banyak lawan yang kuat. Tidak nyangka bisa juara satu. Turnamen ini juga salah satu persiapan untuk SEA Games 2025 karena nanti di sana caturnya catur cepat kaya gini," ujar Nayaka di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

2. Senang

Sementara itu, Ketua Panitia, Hardiyanto Kenneth mengatakan, sangat senang melihat antusiasme peserta. Hal itu menandakan olahraga catur tidak kalah pamor dengan olahraga lainnya.

"Di Ramadhan Cup 2025 ini kami pertandingkan tiga kelas. Para pemenang mendapatkan hadiah uang tunai dan akan berpeluang dipantau pelatnas catur Percasi," ujarnya.