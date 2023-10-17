Kisah Valentino Rossi, Legenda MotoGP dengan Lemah Top Speed tapi Paling Konsisten di Yamaha

Valentino Rossi mampu untuk tetap konsisten meski dengan motor Yamaha yang lemah (Foto: Twitter/YamahaMotoGP)

KISAH Valentino Rossi, legenda MotoGP dengan lemah top speed tapi paling konsisten di Yamaha akan dibahas di sini. The Doctor – julukan Valentino Rossi – telah mengeluhkan performa motor Yamaha YZR-M1 pada tahun 2020.

Rossi mengawali musim 2020 dengan gagal meraih satu poin pun di Sirkuit Jerez, Spanyol. Sebabnya, motor Yamaha mengalami masalah teknis hingga menyebabkan dirinya harus menepi lebih awal.

Kekecewaan dari sang pembalap asal Italia itu sempat terobati pada MotoGP Andalusia 2020. Pada saat itu, Rossi mengakhiri balapan yang berlangsung di Sirkuit Jerez berakhir dengan finis ketiga.

Namun, masalah Rossi kembali terasa pada dua balapan di Austria, tepatnya di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg. Rossi sendiri memang tak punya catatan bagus di sirkuit tersebut, namun balapan di situ semakin menyulitkan baginya karena motor Yamaha punya catatan top speed yang buruk sehingga The Doctor tak mampu adu cepat.

“Kami memahami bahwa kami kesulitan di Red Bull Ring karena top speed sangat berarti di sana,” kata Rossi pada saat itu, sebagaimana dilansir Moto.it.