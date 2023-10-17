Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Valentino Rossi, Legenda MotoGP dengan Lemah Top Speed tapi Paling Konsisten di Yamaha

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |16:22 WIB
Kisah Valentino Rossi, Legenda MotoGP dengan Lemah Top Speed tapi Paling Konsisten di Yamaha
Valentino Rossi mampu untuk tetap konsisten meski dengan motor Yamaha yang lemah (Foto: Twitter/YamahaMotoGP)
A
A
A

KISAH Valentino Rossi, legenda MotoGP dengan lemah top speed tapi paling konsisten di Yamaha akan dibahas di sini. The Doctor – julukan Valentino Rossi – telah mengeluhkan performa motor Yamaha YZR-M1 pada tahun 2020.

Rossi mengawali musim 2020 dengan gagal meraih satu poin pun di Sirkuit Jerez, Spanyol. Sebabnya, motor Yamaha mengalami masalah teknis hingga menyebabkan dirinya harus menepi lebih awal.

Valentino Rossi

Kekecewaan dari sang pembalap asal Italia itu sempat terobati pada MotoGP Andalusia 2020. Pada saat itu, Rossi mengakhiri balapan yang berlangsung di Sirkuit Jerez berakhir dengan finis ketiga.

Namun, masalah Rossi kembali terasa pada dua balapan di Austria, tepatnya di Sirkuit Red Bull Ring, Spielberg. Rossi sendiri memang tak punya catatan bagus di sirkuit tersebut, namun balapan di situ semakin menyulitkan baginya karena motor Yamaha punya catatan top speed yang buruk sehingga The Doctor tak mampu adu cepat.

“Kami memahami bahwa kami kesulitan di Red Bull Ring karena top speed sangat berarti di sana,” kata Rossi pada saat itu, sebagaimana dilansir Moto.it.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement