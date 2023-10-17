Marco Bezzecchi Ungkap Reaksi Valentino Rossi Usai Dirinya Finis Ke-5 di MotoGP Mandalika 2023

MARCO Bezzecchi ungkap reaksi Valentino Rossi usai dirinya finis kelima di MotoGP Mandalika 2023. Sang legenda MotoGP diklaim senang karena Bezzecchi tampil dalam kondisi yang sebenarnya tidak optimal untuk balapan.

Pembalap Mooney VR46 Racing tersebut finis 11,111 detik di belakang Fabio Di Giannantonio dari Gresini Ducati. Ini menjadi raihan yang positif untuk pembalap asal Italia tersebut.

Mengingat hasil yang didapat Bezzecchi pada balapan di Sirkuit Mandalika musim ini jauh lebih baik ketimbang musim lalu ketika dia finis di posisi ke-20. Selain itu, Bezzecchi juga baru menjalani operasi pada pekan lalu.

Bezzecchi pun mengabarkan Valentino Rossi mengenai hal ini. Dia mengklaim bahwa sang legenda begitu bahagia mendengarnya.

"Saya mendengar dari Rossi, dia senang dengan hasil ini. Dia senang dengan hasil ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Valentino dan seluruh staf Dr. Porcellini, mereka melakukan pekerjaan luar biasa sehingga memungkinkan saya membalap di sini,” ujarnya dipetik dari Sky Sport, Selasa (17/10/2023).