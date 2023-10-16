Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Mandalika 2023: Senggol Luca Marini dan Miguel Oliveira, Brad Binder Minta Maaf

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |03:01 WIB
MotoGP Mandalika 2023: Senggol Luca Marini dan Miguel Oliveira, Brad Binder Minta Maaf
Pembalap Red Bull KTM, Brad Binder (Foto: Antara)
LOMBOK - Pembalap Red Bull KTM, Brad Binder, menyenggol dua pembalap pada balapan utama MotoGP Mandalika 2023. Dia pun meminta maaf kepada kedua pembalap tersebut, yakni Luca Marini (Mooney VR46) dan Miguel Oliveira (Aprilia Racing).

Binder terlebih dahulu menyenggol Marini pada awal balapan di Tikungan 4 Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu (15/10/2023). Atas kejadian itu, Marini terpental keluar lintasan dan harus mengakhiri balapan lebih cepat.

Setelah itu, Binder kembali bersenggolan dengan pembalap lain. Kini giliran Oliveira yang bersinggungan dengan Binder dan bahkan sempat terdorong ke gravel.

"Saya meminta maaf karena menyenggol Marini dan mengakhiri balapannya. Saya memohon maaf kepada timnya karena dia bisa saja mendapatkan balapan yang baik," kata Binder dilansir dari Crash, Minggu (15/10/2023).

"Saat saya bersinggungan dengan Oliveira, saya sedikit panas. Saya harus bermanuver ke sisi dalam lintasan pada saat-saat akhir dan akhirnya kami bersenggolan," lanjutnya.

Atas dua kejadian tersebut, Binder harus rela menerima penalti lap panjang. Dia pun tak melakukan protes atas hukuman tersebut.

