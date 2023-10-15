Sensasi Nonton MotoGP Mandalika 2023 di VIP Deluxe Class Depan Tikungan Rawan

Spot terbaik bagi penonton untuk menyaksikan balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika (Foto: Ravie

LOMBOK - Ajang MotoGP Mandalika 2023 menjadi gelaran paling ditunggu bagi para pecinta balapan di Indonesia bahkan dunia. Menyaksikan MotoGP langsung di sirkuit tentunya memiliki kesan berbeda ketimbang lewat layar kaca.

Pihak penyelenggara menyediakan beberapa spot terbaik bagi para penonton yang ingin melihat langsung sang idola mengaspal. Mulai dari kelas tribun hingga kategori termahal seperti VIP Premier dan VIP Deluxe Class.

MNC Portal Indonesia (MPI) berkesempatan untuk menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2023 di VIP Deluxe Class.

Di sini, para penonton mendapat pelayanan spesial mulai dari minuman dingin, makan siang dengan berbagai menu, hingga makanan ringan yang disediakan sepanjang acara.

Ruangan persegi panjang ini juga dilengkapi dengan AC hingga televisi yang menampilkan siaran langsung para pembalap.

Penonton juga bisa menyaksikan balapan di tribun yang ada di luar ruangan. Area ini juga bebas asap rokok sehingga menambah kenyamanan pecinta MotoGP dalam menyaksikan balapan.

VIP Deluxe Class juga dilengkapi dengan meja dan kursi untuk para penonton sehingga bisa bersantai.