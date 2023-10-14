Apa Itu Sistem Round Robin dalam Catur?

Sistem round robin dalam catur perlu diketahui (Foto: Reuters/Stanley Cheah)

APA itu sistem round robin dalam catur? Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi pembaca yang masih awam mengenai catur.

Sistem round robin adalah format turnamen catur di mana setiap pemain memainkan semua pemain lainnya. Ini adalah format turnamen yang paling adil, karena setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan turnamen.

Dalam sistem round robin, setiap pemain akan bermain satu pertandingan dengan setiap pemain lainnya. Pemenang akan mendapatkan 1 poin, remis akan mendapatkan 0,5 poin, dan kalah akan mendapatkan 0 poin.

Pemenang turnamen adalah pemain dengan jumlah poin terbanyak pada akhir turnamen. Jika dua pemain memiliki jumlah poin yang sama, maka tiebreaker akan digunakan untuk menentukan pemenang. Tiebreaker yang umum digunakan adalah:

1. Head-to-head: Hasil pertandingan langsung antara kedua pemain.

2. Buchholz/Solkoff: Jumlah poin dari lawan yang pernah dikalahkan.

3. Sonneborn-Berger: Jumlah poin dari lawan yang pernah dikalahkan ditambah setengah dari poin tiap lawan yang ditahan remis.

4. Progressive score: Jumlah nilai perorangan seluruh babak.

5. Jumlah kemenangan ketika pegang buah hitam.

Sistem round robin digunakan dalam berbagai jenis turnamen catur, mulai dari turnamen lokal hingga turnamen internasional. Turnamen catur yang paling terkenal yang menggunakan sistem round robin adalah Kejuaraan Dunia Catur.