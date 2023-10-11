Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Perbedaan Catur Cepat dan Catur Klasik

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |22:15 WIB
Perbedaan Catur Cepat dan Catur Klasik
Catur bisa dimainkan dengan cara cepat atau klasik (Foto: Chess)
A
A
A

PERBEDAAN catur cepat dan catur klasik akan dibahas di sini. Dalam catur, ada beberapa jenis permainan, seperti permainan cepat atau yang klasik.

Catur cepat dan catur klasik adalah dua varian permainan catur yang memiliki perbedaan utama dalam hal kontrol waktu. Catur cepat memiliki kontrol waktu yang lebih pendek daripada catur klasik, sehingga membutuhkan pemain untuk berpikir lebih cepat dan membuat keputusan yang lebih intuitif.

Catur

Berikut adalah tabel yang merangkum perbedaan utama antara catur cepat dan catur klasik:

Fitur Catur Cepat Catur Klasik
Kontrol waktu 10-60 menit per pemain 2 jam per pemain
Kualitas permainan Lebih rendah Lebih tinggi
Kesalahan Lebih sering terjadi Lebih jarang terjadi
Strategi Lebih fokus pada taktik Lebih fokus pada strategi
Populasi pemain Lebih luas Lebih sempit

Kontrol waktu

Catur cepat memiliki kontrol waktu yang jauh lebih pendek daripada catur klasik. Kontrol waktu yang paling umum untuk catur cepat adalah 10-60 menit per pemain, dengan tambahan waktu untuk setiap langkah. Catur klasik memiliki kontrol waktu yang lebih lama, yaitu 2 jam per pemain, dengan tambahan waktu untuk setiap langkah.

Kualitas permainan

Kualitas permainan dalam catur cepat umumnya lebih rendah daripada catur klasik. Hal ini karena pemain memiliki lebih sedikit waktu untuk memikirkan langkah mereka, sehingga mereka lebih cenderung membuat kesalahan. Dalam catur klasik, pemain memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan langkah mereka, sehingga mereka lebih cenderung membuat keputusan yang lebih baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/43/3177217/percasi_jakarta_menyanggupi_tantangan_10_medali_emas_di_kejurnas_catur_2025-g1fH_large.jpg
Ketua Percasi Jakarta Sanggupi Tantangan 10 Medali Emas di Kejurnas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/43/3162043/percasi_dki_jakarta_menjaring_atlet_potensial_untuk_kejurnas_catur_2025_lewat_kejuaraan_daerah-79fB_large.jpg
Tatap Kejurnas Catur di Sulawesi Barat, Percasi DKI Gelar Seleksi Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/43/3123073/pecatur_asal_jawa_timur_im_nayaka_budhidarma_menjadi_juara_turnamen_catur_cepat_ramadhan_cup_2025_dalam_kategori_open-ox5O_large.jpeg
Nayaka Budhidarma Makin Siap Tatap SEA Games dengan Juara Turnamen Catur Ramadhan Cup 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/43/3097842/pecatur_muda_indpnesia_zach_alexander-J6qG_large.jpg
Kisah Zach Alexander Tjong, Pecatur Muda Indonesia yang Sukses di Asia pada Usia 7 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/43/3007077/kemenpora-apresiasi-digelarnya-capital-market-chess-competition-idx-channel-beri-kontribusi-prestasi-catur-di-indonesia-j11wgh1tmf.jpg
Kemenpora Apresiasi Digelarnya Capital Market Chess Competition IDX Channel, Beri Kontribusi Prestasi Catur di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2902887/profil-nurgyul-salimova-pecatur-cantik-bulgaria-dengan-rating-elo-tertinggi-sepanjang-sejarah-X0HzNJ2eiK.jpg
Profil Nurgyul Salimova, Pecatur Cantik Bulgaria Dengan Rating ELO Tertinggi Sepanjang Sejarah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement