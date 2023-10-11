PBSI Berencana Hadirkan Motivator Andrie Wongso untuk Benahi Performa Pemain Indonesia

JAKARTA - Kabid Binpres PBSI, Rionny Mainaky, mengungkap rencana mendatangkan motivator Andrie Wongso untuk membenahi performa atlet-atlet Indonesia. Sebab, prestasi bulu tangkis Indonesia menurun belakangan ini.

Rionny menulis catatan besar evaluasi usai bulu tangkis menorehkan noda hitam di Asian Games 2023. Untuk pertama kali dalam 19 edisi, bulu tangkis Indonesia gagal menyumbang medali apa pun di Asian Games.

Salah satu langkah yang diambil adalah menghadirkan sosok motivator. Andrie diharapkan bisa mendorong lagi mental Jonatan Christie dan kolega. Di sisi lain, Rionny juga mempersilakan atlet menghadirkan psikolog masing-masing.

"Untuk menjaga fokus, daya juang, motivasi, dan semangat, psikolog-psikolog PBSI juga akan terus melakukan pendampingan. Bahkan, pakar motivasi Andrie Wongso pun akan terlibat langsung," ujar Rionny saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

BACA JUGA: Pebulu Tangkis Kontroversial India Sukses Gunakan Trik Kotor hingga Bikin Mental Pemain Malaysia Ambyar di Asian Games 2023

"Apabila ada pemain membutuhkan pendampingan atau konseling psikolog dari luar pelatnas, juga dizinkan," imbuh Kak Ony -sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Rionny meluruskan bahwasannya upaya mendatangkan Andrie bukan berarti kinerja psikolog dan pelatih PBSI melempem. Ia justru menegaskan psikolog di PBSI selalu sedia hadir menaungi para atlet.