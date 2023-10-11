Advertisement
HOME SPORTS NETTING

PBSI Berencana Hadirkan Motivator Andrie Wongso untuk Benahi Performa Pemain Indonesia

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |21:12 WIB
PBSI Berencana Hadirkan Motivator Andrie Wongso untuk Benahi Performa Pemain Indonesia
Rionny Mainaky menyebut PBSI akan mendatangkan motivator ternama (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA - Kabid Binpres PBSI, Rionny Mainaky, mengungkap rencana mendatangkan motivator Andrie Wongso untuk membenahi performa atlet-atlet Indonesia. Sebab, prestasi bulu tangkis Indonesia menurun belakangan ini.

Rionny menulis catatan besar evaluasi usai bulu tangkis menorehkan noda hitam di Asian Games 2023. Untuk pertama kali dalam 19 edisi, bulu tangkis Indonesia gagal menyumbang medali apa pun di Asian Games.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Salah satu langkah yang diambil adalah menghadirkan sosok motivator. Andrie diharapkan bisa mendorong lagi mental Jonatan Christie dan kolega. Di sisi lain, Rionny juga mempersilakan atlet menghadirkan psikolog masing-masing.

"Untuk menjaga fokus, daya juang, motivasi, dan semangat, psikolog-psikolog PBSI juga akan terus melakukan pendampingan. Bahkan, pakar motivasi Andrie Wongso pun akan terlibat langsung," ujar Rionny saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

"Apabila ada pemain membutuhkan pendampingan atau konseling psikolog dari luar pelatnas, juga dizinkan," imbuh Kak Ony -sapaan akrabnya.

Lebih lanjut, Rionny meluruskan bahwasannya upaya mendatangkan Andrie bukan berarti kinerja psikolog dan pelatih PBSI melempem. Ia justru menegaskan psikolog di PBSI selalu sedia hadir menaungi para atlet.

