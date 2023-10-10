Mike Tyson Optimistis Francis Ngannou Menang TKO Lawan Tyson Fury

RIYADH - Mike Tyson optimistis Francis Ngannou bakal menang Technical Knock-Out (TKO) dalam duel tinju melawan Tyson Fury. Menurutnya, mantan juara dunia UFC itu mampu melakukan sesuatu yang di luar perkiraan.

Sekadar informasi, duel tinju antara Fury vs Ngannou akan berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, pada 28 Oktober 2023. Namun, pertarungan ini bukanlah perebutan sabuk juara WBC yang tengah disandang The Gypsy King.

Dalam persiapannya, Ngannou dilatih langsung oleh Tyson. Si Leher Beton melihat petarung asal Kamerun itu memiliki kekuatan luar biasa.

Tyson bahkan takjub dengan kemampuan mantan juara kelas berat UFC itu. Ia yakin Ngannou bakal mampu menghajar Fury hingga roboh di atas kanvas.

Sebagai mantan petinju yang sering menang KO, Tyson mempelajari betul kekuatan pukulan Ngannou. Pandangan pria asal Amerika Serikat (AS) itu patut dianggap sebagai sinyal bahaya oleh Fury.

"Saya membantu Ngannou. Saya mempelajari apa yang mampu dia lakukan. Dia mampu melakukan lebih dari yang saya perkirakan," ujar Tyson, dipetik dari The Sun, Selasa (10/10/2023).