Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Menang di Lusail, Max Verstappen Justru Sebut F1 GP Qatar 2023 Salah Satu Balapan Tersulit

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |02:03 WIB
Menang di Lusail, Max Verstappen Justru Sebut F1 GP Qatar 2023 Salah Satu Balapan Tersulit
Max Verstappen (Red Bull Racing) tertawa selepas balapan F1 GP Qatar 2023 (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)
A
A
A

LUSAIL - Max Verstappen berhasil menjadi pemenang balapan F1 GP Qatar 2023, Senin 9 Oktober dini hari WIB, di Sirkuit Internasional Losail. Pembalap Red Bull Racing itu mengakui balapan tersebut salah satu yang tersulit sepanjang kariernya.

Sang juara dunia F1 2023 tampil dominan sejak start. Verstappen dengan nyaman memimpin sepanjang balapan hingga akhirnya finis sebagai pemenang di depan duo McLaren F1 Team, Oscar Piastri dan Lando Norris.

Max Verstappen (Red Bull Racing) melaju di Sirkuit Internasional Losail pada F1 GP Qatar 2023 (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Verstappen mengungkapkan kunci kemenangannya di Lusail adalah kecepatan yang apik di paruh pertama balapan. Walau begitu, ia terus mewaspadai duet McLaren yang terus membayangi di belakang.

“Yang membuat perbedaan hari ini adalah bagian pertama dalam balapan. Kami mampu menunjukkan kecepatan luar biasa di sana. Setelah itu, tinggal memperhatikan ban saja,” kata Verstappen dilansir dari Speedweek, Selasa (10/10/2023).

“Tetapi saya harus tetap waspada karena McLaren menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Dan kami harus menjaga jarak keamanan karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi,” tambah pria asal Belanda itu.

Akan tetapi, Verstappen menilai balapan GP Qatar 2023 merupakan salah satu yang terberat dalam kariernya. Sebab, manajemen ban yang dilakukan, berbeda dari biasanya lantaran ada peraturan khusus dari FIA setelah melihat kondisi aspal yang mudah merusak ban.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement