Menang di Lusail, Max Verstappen Justru Sebut F1 GP Qatar 2023 Salah Satu Balapan Tersulit

LUSAIL - Max Verstappen berhasil menjadi pemenang balapan F1 GP Qatar 2023, Senin 9 Oktober dini hari WIB, di Sirkuit Internasional Losail. Pembalap Red Bull Racing itu mengakui balapan tersebut salah satu yang tersulit sepanjang kariernya.

Sang juara dunia F1 2023 tampil dominan sejak start. Verstappen dengan nyaman memimpin sepanjang balapan hingga akhirnya finis sebagai pemenang di depan duo McLaren F1 Team, Oscar Piastri dan Lando Norris.

Verstappen mengungkapkan kunci kemenangannya di Lusail adalah kecepatan yang apik di paruh pertama balapan. Walau begitu, ia terus mewaspadai duet McLaren yang terus membayangi di belakang.

“Yang membuat perbedaan hari ini adalah bagian pertama dalam balapan. Kami mampu menunjukkan kecepatan luar biasa di sana. Setelah itu, tinggal memperhatikan ban saja,” kata Verstappen dilansir dari Speedweek, Selasa (10/10/2023).

“Tetapi saya harus tetap waspada karena McLaren menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Dan kami harus menjaga jarak keamanan karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi,” tambah pria asal Belanda itu.

Akan tetapi, Verstappen menilai balapan GP Qatar 2023 merupakan salah satu yang terberat dalam kariernya. Sebab, manajemen ban yang dilakukan, berbeda dari biasanya lantaran ada peraturan khusus dari FIA setelah melihat kondisi aspal yang mudah merusak ban.