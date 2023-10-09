Profil Jesse Butler, Petarung UFC Amerika Serikat Lawan Jeka Saragih pada November 2023

PROFIL Jesse Butler, petarung UFC Amerika Serikat akan dibahas di sini. Dia akan menjadi lawan Jeka Saragih pada November 2023 mendatang.

Jesse Butler adalah petarung UFC Amerika Serikat yang berkompetisi di divisi kelas bulu UFC. Ia memiliki rekor profesional 12-5-0, dengan 8 kemenangan submission.

Butler lahir di San Francisco, California, pada tanggal 24 Mei 1992. Ia memulai karier MMA profesionalnya pada tahun 2015. Ia memenangkan 5 pertandingan pertamanya, termasuk 4 kemenangan submission.

Butler bergabung dengan UFC pada tahun 2022. Ia memenangkan pertandingan debutnya melawan Masio Fullen dengan TKO pada ronde pertama. Pada pertandingan kedua, ia kalah TKO dari Chase Hooper.

Butler memiliki gaya permainan yang agresif dan kuat. Ia dikenal karena kemampuannya untuk mencetak submission dengan teknik kuncian leher dan kuncian tangan.