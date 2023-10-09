Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Resmi Buka Rakor PB POBSI, Ketum Hary Tanoesoedibjo Harapkan Hal Ini

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |16:48 WIB
Resmi Buka Rakor PB POBSI, Ketum Hary Tanoesoedibjo Harapkan Hal Ini
Ketum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Rapat Koordinasi (Rakor) bidang pembinaan & prestasi babak kualifikasi PON Aceh-Sumut Cabor Biliar resmi dibuka oleh Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo. Dalam acara itu, Hary pun mengutarakan harapan-harapannya untuk rakor yang baru saja ia buka tersebut.

"Selamat bekerja kepada semuanya, rapat koordinasi bidang pembinaan prestasi ini resmi saya buka," ucap Hary Tanoesoedibjo dalam pembukaan di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Sebanyak 31 pengurus provinsi (pengprov) dari berbagai daerah datang untuk membicarakan sejumlah hal terkait dengan keberlangsungan babak kualifikasi PON tahun ini. Mereka akan mengikuti acara yang dilangsungkan sejak siang hingga malam hari ini.

"Saya harap nanti rapat-rapat yang akan diselenggarakan ni terkait babak kualifikasi berjalan baik, menghasilkan resolusi-resolusi konstruktif, dan saya juga ingin tambahkan di sini bahwa kami akan membuat juga tempat khusus (untuk biliar)," ucap Hary Tanoe.

Ketum Hary Tanoesoedibjo buka Rakor bidang pembinaan & prestasi babak kualifikasi PON Aceh-Sumut Cabor Biliar. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)

"Memang belum jadi, tetapi sedang disiapkan untuk kompetisi internasional. Di lantai empat (iNews Tower) kita bikin tempat khusus untuk biliar," lanjutnya.

Hary Tanoe juga berharap babak kualifikasi nanti bisa berjalan lancar tanpa kendala. Terutama dari segi jadwal keberlangsungannya, di mana harapannya sudah rampung pada November.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement