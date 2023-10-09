Resmi Buka Rakor PB POBSI, Ketum Hary Tanoesoedibjo Harapkan Hal Ini

JAKARTA - Rapat Koordinasi (Rakor) bidang pembinaan & prestasi babak kualifikasi PON Aceh-Sumut Cabor Biliar resmi dibuka oleh Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Hary Tanoesoedibjo. Dalam acara itu, Hary pun mengutarakan harapan-harapannya untuk rakor yang baru saja ia buka tersebut.

"Selamat bekerja kepada semuanya, rapat koordinasi bidang pembinaan prestasi ini resmi saya buka," ucap Hary Tanoesoedibjo dalam pembukaan di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Sebanyak 31 pengurus provinsi (pengprov) dari berbagai daerah datang untuk membicarakan sejumlah hal terkait dengan keberlangsungan babak kualifikasi PON tahun ini. Mereka akan mengikuti acara yang dilangsungkan sejak siang hingga malam hari ini.

"Saya harap nanti rapat-rapat yang akan diselenggarakan ni terkait babak kualifikasi berjalan baik, menghasilkan resolusi-resolusi konstruktif, dan saya juga ingin tambahkan di sini bahwa kami akan membuat juga tempat khusus (untuk biliar)," ucap Hary Tanoe.

"Memang belum jadi, tetapi sedang disiapkan untuk kompetisi internasional. Di lantai empat (iNews Tower) kita bikin tempat khusus untuk biliar," lanjutnya.

Hary Tanoe juga berharap babak kualifikasi nanti bisa berjalan lancar tanpa kendala. Terutama dari segi jadwal keberlangsungannya, di mana harapannya sudah rampung pada November.