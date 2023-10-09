Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Prestasi Alwi Farhan, Tunggal Putra Pertama Indonesia yang Juara World Junior Championship

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |10:46 WIB
Daftar Prestasi Alwi Farhan, Tunggal Putra Pertama Indonesia yang Juara World Junior Championship
Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan memastikan diri sebagai Juara Dunia Junior 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

DAFTAR prestasi Alwi Farhan akan menjad pembahasan artikel kali ini. Alwi mencatatkan sejarah sebagai pebulu tangkis tunggal putra Indonesia pertama yang berhasil menyabet Juara Dunia Junior.

Alwi Farhan merupakan pebulu tangkis tunggal putra di tim pratama Pelatnas PBSI. Prestasi Alwi yang terus menanjak naik membuatnya diprediksi bakal segera menyusul para seniornya di tim utama seperti Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie.

Pebulu tangkis binaan klub Mansion Exist Jakarta ini bergabung ke Pelatnas PBSI di Cipayung pada 2022 lalu. Kesempatan itu tidak disia-siakan Alwi Farhan begitu saja.

Sejumlah prestasi mentereng pun berhasil diraihnya bersama tim bulu tangkis Indonesia. Alwi bahkan tergabung dalam skuad tim putra Indonesia saat meraih medali emas di ajang SEA Games 2023 Kamboja lalu.

Pada 2023 ini , Alwi Farhan juga sempat meraih gelar juara saat turun di ajang Indonesia International Masters 2023. Ia sukses mengatasi wakil Sri Langka, Viren Nettasinghe di partai puncak.

Halaman:
1 2
