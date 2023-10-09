Profil dan Biodata Alwi Farhan, Tunggal Putra Pertama Indonesia yang Juara World Junior Championship

PROFIL dan biodata Alwi Farhan, tunggal putra pertama Indonesia yang juara World Junior Championship akan diulas Okezone. Atlet bulu tangkis berusia 18 tahun itu baru saja sukses meraih gelar juara di ajang BWF World Junior Championships 2023.

Kepastian itu didapat Alwi Farhan usai mengalahkan wakil China, Hu Zhe An, di final BWF World Junior Championships 2023 nomor perorangan. Bermain di The Podium, Spokane, Washington, Amerika Serikat, Senin (9/10/2023) pagi WIB, Alwi Farhan menang dengan skor 21-19, 19-21 dan 21-14.

Tunggal putra kelahiran Surakarta itu menjadi satu-satunya penyumbang medali emas untuk Indonesia di BWF World Junior Championships 2023. Bahkan, Alwi Farhan sukses mencetak sejarah yakni menjadi tunggal putra pertama Indonesia yang meraih gelar juara di kejuaraan dunia bulu tangkis junior itu.

“Selain keluar sebagai juara, Alwi Farhan juga berhasil mencetak sejarah baru dalam ajang paling bergengsi untuk kelas Junior, dia menjadi peraih medali emas pertama untuk sektor Tunggal Putra Indonesia dalam pertandingan World Junior Championships!” tulis pernyataan PBSI di Instagram resmi mereka, @badminton.ina, Senin (9/10/2023).

Lantas, seperti apa profil dan biodata Alwi Farhan, tunggal putra pertama Indonesia yang juara World Junior Championship itu? Pebulu tangkis masa depan Indonesia itu memiliki nama lengkap Alwi Farhan Alhasny yang lahir pada 12 Mei 2005 di Surakarta , Jawa Tengah, Indonesia.

Alwi Farhan saat ini berusia 18 tahun. Menurut laman resmi BWF, pemain yang memiliki kekuatan di tangan kanannya itu pernah menempati peringkat tertinggi BWF yakni di posisi 87 dunia pada 12 September 2023.