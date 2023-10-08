Soal Hasil Asian Games 2023, Ketua NOC Indonesia Pastikan Bakal Gelar Evaluasi hingga Kecam Netizen yang Rundung Atlet yang Gagal

HANGZHOU – Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI/NOC Indonesia), Raja Sapta Oktohari, memastikan akan melakukan evaluasi atas kiprah kontingen Indonesia di Asian Games 2023. Dia pun meminta netizen untuk tak merundung atlet Indonesia di sejumlah cabang olahraga (cabor) yang gagal sumbang medali.

Bagi Raja, evaluasi wajib dilakukan karena ini akan menjadi catatan menuju Olimpiade Paris 2024. Raja pun meminta agar para pihak segera duduk bersama untuk mengevaluasi hasil Asian Games 2023.

Namun di sisi lain, pria yang akrab disapa Okto itu juga mengimbau para warganet tidak merundung para wakil cabor Tanah Air yang gagal. Dia bahkan tak segan-segan mengecam para warganet yang merundung atlet-atletnya. Menurutnya, hal tersebut bisa mengganggu konsentrasi para atlet untuk menatap Olimpiade Paris 2024.

Mengingat, para atlet telah berjuang sekuat tenaga untuk Indonesia. Okto berharap masyarakat Indonesia bisa bersikap lebih dewasa.

“Kita mendapat banyak referensi dari Asian Games untuk bahan evaluasi menuju Paris,” ujar Okto dalam rilis resmi NOC Indonesia, Minggu (8/10/2023).

“Pulang dari sini, kita harus duduk bersama dan mengevaluasi perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan. Olimpiade Paris tinggal satu tahun lagi dan kualifikasi sudah berjalan, kita harus mengoptimalkannya,” lanjutnya.