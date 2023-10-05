5 Pebulu Tangkis Perempuan Cantik yang Tarik Perhatian Kaum Adam di Asian Games 2023, Nomor 1 Calon Juara Tunggal Putri

5 Pebulu tangkis perempian cantik yang tarik perhatian kaum adam di Asian Games 2023 akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satu diantara mereka merupakan kandidat kuat juara di nomor tunggal putri.

Cabor bulu tangkis Asian Games 2023 memasuki babak perempatfinal. Sejumlah nama-nama unggulan menunjukkan taji mereka untuk memperebutkan medali emas di Asian Games 2023.

Kali ini, Okezone akan membahas lima pebulu tangkis perempian cantik yang tarik perhatian kaum adam di Asian Games 2023. Siapa saja mereka? berikut daftarnya

5. Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia)





Tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung jelas tidak boleh ketinggalan dalam daftar kali ini. Gregoria akan berjuang bersama tiga tunggal putri Indonesia lainnya yakni Putri Kusuma Wardani, Komang Ayu Cahya Dewi dan Ester Nurumi Tri Wardoyo.

Permainan Gregoria sendiri menunjukkan peningkatan dalam beberapa turnamen terakhir. Pada gelaran Asian Games 2023 kali ini Gregoria masih melaju mulus ke babak perempatfinal.

4. Chiharu Shida (Jepang)

Kecantikan Chiharu Shida jelas tak perlu diragukan. Shida saat ini juga merupakan salah satu ganda putri andalan Jepang bersama partnernya, Nami Matsuyama.

Sayang, langkah Matsuyama/Shida harus terhenti di babak perempatfina. Mereka kalah dari wakil tuan rumah Chen Qing Chen-Jia Yi Fan dua game langsung 17-21 dan 18-21.