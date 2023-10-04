Advertisement
SPORT LAIN

Profil 2 Pendiri Chess.com, Situs Catur Online Terbesar di Dunia Saat Ini

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |12:02 WIB
Profil 2 Pendiri Chess.com, Situs Catur Online Terbesar di Dunia Saat Ini
Chess.com membantu popularitas catur di seluruh dunia (Foto: Chess.com)
A
A
A

CHESS.COM didirikan oleh Gary Kasparov, mantan juara dunia catur, dan Danny Rensch, seorang pengusaha dan penggemar catur. Kasparov adalah pecatur yang terkenal dengan gaya permainannya yang agresif dan taktis. Rensch adalah seorang pengusaha yang berpengalaman dalam bidang teknologi.

Kasparov dan Rensch pertama kali bertemu pada tahun 2009. Mereka mulai berdiskusi tentang cara membuat situs web catur yang akan menarik bagi pemain dari semua tingkatan. Pada tahun 2010, mereka meluncurkan Chess.com.

Chess.com telah menjadi situs web catur online terbesar di dunia. Situs ini memiliki lebih dari 60 juta pengguna terdaftar dari seluruh dunia. Chess.com menawarkan berbagai fitur, termasuk permainan gratis melawan lawan yang sebenarnya atau komputer, turnamen, pelajaran, dan video.

Kasparov dan Rensch tetap menjadi pemilik dan CEO Chess.com. Mereka berkomitmen untuk membuat Chess.com menjadi sumber daya yang berharga bagi pemain catur dari semua tingkatan.

Berikut adalah profil singkat dari Gary Kasparov dan Danny Rensch:

