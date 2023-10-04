Kenapa Viktor Axelsen Tidak Ikut Asian Games 2023?

NAMA Viktor Axelsen belakangan ini kian disorot publik dan pencinta bulu tangkis tanah air. Bagaimana tidak, di ajang perhelatan Asian Games 2023 sosok yang dijuluki Alien di kancah bulu tangkis ini absen dan tidak ikut dalam perlombaan yang berlangsung di Hangzhou, China.

Tentu saja ketiadaan Viktor Axelsen sontak memicu pertanyaan banyak publik. Jika kamu salah satunya yang penasaran akan alasannya maka simak ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (04/10/2023) terkait alasan Viktor Axelsen tidak ikut Asian Games 2023.

Kenapa Viktor Axelsen Tidak Ikut Asian Games 2023?

Perlu diketahui bahwa Asian Games 2023 merupakan sebuah momen pesta olaharaga Asia yang turut diselenggarakan setiap empat tahun sekali meliputi negara-negara Asia saja tentunya.

Negara-negara Asia yang ikut pun harus terdaftar pada Dewan Olimpiade Asia (OCA). Lantas hal itu turut menjawab kenapa Viktor Axelsen tidak ikut dalam Asian Games 2023. Perlu dipahami bahwa atlet julukan Si Alien ini merupakan seorang pemain bulu tangkis asal Denmark.