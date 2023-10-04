Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kenapa Viktor Axelsen Tidak Ikut Asian Games 2023?

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |16:00 WIB
Kenapa Viktor Axelsen Tidak Ikut Asian Games 2023?
Viktor Axelsen tidak ikut Asian Games 2023 karena merupakan pebulu tangkis Denmark (Foto: Twitter/viktoraxelsen)
A
A
A

NAMA Viktor Axelsen belakangan ini kian disorot publik dan pencinta bulu tangkis tanah air. Bagaimana tidak, di ajang perhelatan Asian Games 2023 sosok yang dijuluki Alien di kancah bulu tangkis ini absen dan tidak ikut dalam perlombaan yang berlangsung di Hangzhou, China.

Tentu saja ketiadaan Viktor Axelsen sontak memicu pertanyaan banyak publik. Jika kamu salah satunya yang penasaran akan alasannya maka simak ulasan satu ini.

Viktor Axelsen

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (04/10/2023) terkait alasan Viktor Axelsen tidak ikut Asian Games 2023.

Kenapa Viktor Axelsen Tidak Ikut Asian Games 2023?

Perlu diketahui bahwa Asian Games 2023 merupakan sebuah momen pesta olaharaga Asia yang turut diselenggarakan setiap empat tahun sekali meliputi negara-negara Asia saja tentunya.

Negara-negara Asia yang ikut pun harus terdaftar pada Dewan Olimpiade Asia (OCA). Lantas hal itu turut menjawab kenapa Viktor Axelsen tidak ikut dalam Asian Games 2023. Perlu dipahami bahwa atlet julukan Si Alien ini merupakan seorang pemain bulu tangkis asal Denmark.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement