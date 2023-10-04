5 Pelanggaran Fatal Marc Marquez yang Merugikan Dirinya dan Pembalap MotoGP Lainnya

TERDAPAT 5 pelanggaran fatal Marc Marquez yang merugikan dirinya dan pembalap MotoGP Lainnya yang akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Marc Marquez adalah salah satu pembalap MotoGP paling sukses sepanjang masa, dengan delapan gelar dunia.

Namun, Marquez juga dikenal sebagai pembalap yang agresif dan sering melanggar aturan dalam balapan MotoGP. Bahkan beberapa di antaranya adalah pelanggaran fatal. Lantas pelanggaran seperti apa?

Pelanggaran Marquez ini telah menimbulkan kontroversi di kalangan penggemar MotoGP. Beberapa penggemar berpendapat bahwa Marquez terlalu agresif dan sering merugikan pembalap lain.

Sementara itu, penggemar lain berpendapat bahwa Marquez adalah pembalap yang kompetitif dan sering mengambil risiko untuk memenangkan balapan. Marquez juga telah mengikuti pelatihan psikologi untuk membantunya mengendalikan emosinya di lintasan.

Pada MotoGP 2023, Marquez telah berusaha untuk mengurangi pelanggarannya. Dia telah bekerja sama dengan timnya untuk mengembangkan gaya balap yang lebih aman.

Berikut adalah beberapa pelanggaran Marquez yang pernah terjadi dalam balapan MotoGP:

5. Tabrak Miguel Oliveira di MotoGP Portugal 2023:





Marquez menabrak Oliveira dari belakang di tikungan tiga, menyebabkan Oliveira terjatuh dan gagal finis. Marquez kemudian dijatuhi hukuman double long lap penalty di MotoGP Argentina 2023.