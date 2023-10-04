Penuh Haru, Marc Marquez Pamit Tinggalkan Repsol Honda Usai Tertawa dan Menangis Bersama Selama 11 Tahun

MARC Marquez berpamitan dengan Tim Repsol Honda karena kedua belah pihak sepakat saling berpisah usai MotoGP 2023. Dalam momen pamitan itu, Marquez mencurahkan isi hatinya dan mengatakan bahwa 11 tahun dilaluinya dengan tawa dan tangisan bersama tim pabrikan asal Jepang tersebut.

Sebagaimana diketahui, Honda Racing Team (HRC) resmi mengumumkan perpisahan dengan pembalap andalannya, Marc Marquez lebih awal. Hal itu cukup menghebohkan sebab kontrak Marquez bersama Honda masih tersisa satu tahun lagi.

“Honda Racing Corporation dan Marc Marquez akan mengakhiri kolaborasi lebih awal dengan kesepakatan bersama. Honda Racing Corporation dan Marc Marquez sama-sama memilih untuk mengakhiri kontrak empat tahun mereka sebelum waktunya pada akhir musim Kejuaraan Dunia MotoGP 2023,” tulis keterangan resmi HRC, Rabu (4/10/2023).

Berbagai kenangan manis pun ditorehkan Marquez bersama Honda, dari mulai enam kali juara, lima triple crown, 59 kemenangan hingga 101 kali naik podium. Tentu sulit bagi pembalap berjuluk Baby Alien untuk melupakan kenangan-kenangan manis tersebut.

Terlebih lagi, Marquez sudah bersama Honda dalam waktu 11 tahun. Marquez pun kemudian menuliskan pesan perpisahan penuh haru lewat media sosial pribadinya.

“Terima kasih atas perjalanan yang luar biasa ini! 11 tahun bersama. Kami berbagi momen tak terlupakan. Kerja keras, tekad, dan ikatan yang telah kami bangun selama bertahun-tahun,” tulis Marquez lewat Instagram pribadinya, @marcmarquez93.