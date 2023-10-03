Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Panjat Tebing Asian Games 2023: Indonesia Tambah 2 Medali Perunggu Lewat Aksi Veddriq Leonardo dan Rajiah Salsabilah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:49 WIB
Hasil Panjat Tebing Asian Games 2023: Indonesia Tambah 2 Medali Perunggu Lewat Aksi Veddriq Leonardo dan Rajiah Salsabilah
Veddriq Leandro kala berlaga. (Foto: Instagram)
A
A
A

HASIL panjat tebing Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ada dua medali perunggu tambahan yang disumbang atlet Tanah Air dari cabor tersebut lewat aksi Veddriq Leonardo dan Rajiah Salsabilah.

Dalam babak final yang berlangsung di Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre, Hangzhou, China, pada Selasa (3/10/2023) malam WIB itu, Tim Merah-Putih meraih satu medali perunggu dari nomor speed putra. Medali perunggu tersebut didapat oleh Veddriq Leonardo.

Veddriq Leonardo

Veddriq mendapatkannya setelah mengalahkan wakil tuan rumah, Wu Peng, dengan mencatatkan waktu di angka 4,955 detik. Sementara Wu Peng, dia hanya mencatatkan waktu 5,119 detik.

Sebelumnya, pada babak kualifikasi pagi tadi, Veddriq sukses memecahkan rekor Asian Games dengan waktu 4,978 detik. Hasil tersebut masih berada di bawah rekor Asia sekaligus dunia yang dipegangnya saat ini, yakni 4,900 detik.

Veddriq sendiri gagal ke final setelah kalah dalam laga semifinal kontra utusan Iran, Ali Pour Shenazandi Fard Reza. Dia membukukan waktu di angka 5,619 detik, sedangkan lawannya berada di angka 5,163 detik.

Pada akhirnya, Fard Reza berhasil menyabet medali emas nomor speed putra Asian Games 2023 setelah membukukan waktu 5,302 detik. Dia mengalahkan tuan rumah, Long Jinbao, yang terjatuh di final sehingga harus puas membawa pulang medali perak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/43/2946248/kaleidoskop-2023-kontingen-indonesia-tak-capai-target-cabor-menembak-selamatkan-wajah-merah-putih-di-asian-games-tLvLgvIexu.jpeg
Kaleidoskop 2023: Kontingen Indonesia Tak Capai Target, Cabor Menembak Selamatkan Wajah Merah Putih di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/43/2912001/menpora-dito-ariotedjo-beri-update-soal-pencairan-bonus-asian-games-2023-VyMI5VGHgv.jpg
Menpora Dito Ariotedjo Beri Update soal Pencairan Bonus Asian Games 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/43/2906200/asian-games-2023-rampung-deputi-4-kemenpora-bonus-akan-segera-kami-proses-hRz7zN5qXq.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Deputi 4 Kemenpora: Bonus Akan Segera Kami Proses
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/43/2905110/asian-games-2023-rampung-seluruh-atlet-indonesia-yang-raih-medali-bakal-dibangunkan-rumah-eYfQfch9uA.jpg
Asian Games 2023 Rampung, Seluruh Atlet Indonesia yang Raih Medali Bakal Dibangunkan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/43/2903027/bonus-asian-games-2023-dikabarkan-belum-cair-menpora-dito-ariotedjo-buka-suara-6HnXGmyIwv.jpg
Bonus Asian Games 2023 Dikabarkan Belum Cair, Menpora Dito Ariotedjo Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/40/2900909/curhat-anthony-ginting-usai-gagal-raih-medali-di-asian-games-2023-pahit-tapi-harus-terima-4SXZHEN89d.jpg
Curhat Anthony Ginting Usai Gagal Raih Medali di Asian Games 2023: Pahit tapi Harus Terima
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement