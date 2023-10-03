Hasil Panjat Tebing Asian Games 2023: Indonesia Tambah 2 Medali Perunggu Lewat Aksi Veddriq Leonardo dan Rajiah Salsabilah

HASIL panjat tebing Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Ada dua medali perunggu tambahan yang disumbang atlet Tanah Air dari cabor tersebut lewat aksi Veddriq Leonardo dan Rajiah Salsabilah.

Dalam babak final yang berlangsung di Shaoxing Keqiao Yangshan Sport Climbing Centre, Hangzhou, China, pada Selasa (3/10/2023) malam WIB itu, Tim Merah-Putih meraih satu medali perunggu dari nomor speed putra. Medali perunggu tersebut didapat oleh Veddriq Leonardo.

Veddriq mendapatkannya setelah mengalahkan wakil tuan rumah, Wu Peng, dengan mencatatkan waktu di angka 4,955 detik. Sementara Wu Peng, dia hanya mencatatkan waktu 5,119 detik.

Sebelumnya, pada babak kualifikasi pagi tadi, Veddriq sukses memecahkan rekor Asian Games dengan waktu 4,978 detik. Hasil tersebut masih berada di bawah rekor Asia sekaligus dunia yang dipegangnya saat ini, yakni 4,900 detik.

Veddriq sendiri gagal ke final setelah kalah dalam laga semifinal kontra utusan Iran, Ali Pour Shenazandi Fard Reza. Dia membukukan waktu di angka 5,619 detik, sedangkan lawannya berada di angka 5,163 detik.

Pada akhirnya, Fard Reza berhasil menyabet medali emas nomor speed putra Asian Games 2023 setelah membukukan waktu 5,302 detik. Dia mengalahkan tuan rumah, Long Jinbao, yang terjatuh di final sehingga harus puas membawa pulang medali perak.