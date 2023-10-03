Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kontingen Indonesia Berpeluang Rebut 3 Medali Emas Asian Games 2023 Malam Ini, Lewat Siapa Saja?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |15:10 WIB
Kontingen Indonesia Berpeluang Rebut 3 Medali Emas Asian Games 2023 Malam Ini, Lewat Siapa Saja?
Cabang olahraga Panjat Tebing bisa persembahkan medali emas bagi Indonesia di Asian Games 2023 malam ini. (Foto: NOC Indonesia)
KONTINGEN Indonesia berpeluang merebut 3 medali emas Asian Games 2023 tambahan pada Selasa, (3/10/2023) malam WIB. Lantas, dari cabang olahraga mana saja 3 medali emas ini bisa didapatkan kontingen Indonesia?

Wakil Indonesia berjaya di cabang olahraga panjang tebing nomor Men’s Speed dan Women’s Speed. Pagi tadi di kualifikasi, atlet-atlet Indonesia mendominasi posisi tiga besar.

Panjat Tebing

(Cabang Olahraga Panjat Tebing bisa hadirkan medali emas bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2023 pada malam ini. (Foto: NOC Indonesia)

Veddriq Leonardo mencatatkan waktu tercepat di nomor Men’s Speed yakni 4,978 detik. Kemudian ada Kiromal Katiban yang menempati posisi tiga dengan 5,161 detik.

Bagaimana dengan nomor Women’s Speed? Desak Made Rita menempati posisi tercepat dengan 6,600 detik. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya yakni Rajiah Sallsabillah menempati posisi tiga dengan 6,870 detik.

Selanjutnya, mereka akan tampil di babak 16 besar yang mulai berlangsung pada pukul 19.00 WIB. Sementara itu, final nomor Men’s Speed dan Women’s Speed akan dilangsungkan pada pukul 19.53 WIB (Women’s Speed) dan 19.58 WIB (Men’s Speed).

Satu medali emas lainnya berpotensi didapatkan Rahmat Erwin Abdullah yang akan turun di final cabang olahraga angkat besi kelas 73 kg pada pukul 18.00 WIB. Sebelumnya di Kejuaraan Dunia 2022 kelas 73 kg, Rahmat Erwin Abdullah memecahkan rekor dunia di angkatan clean & jerk.

