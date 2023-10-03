Jelang Tyson Fury vs Francis Ngannou, Mike Tyson Peringatkan The Gypsy King soal Ini

DUEL tinju antara Tyson Fury vs Francis Ngannou hanya tinggal menghitung hari. Mantan juara dunia tinju kelas berat, Mike Tyson, lantas memberi peringatan kepada The Gypsy King -julukan Fury.

Sebagaimana diketahui, Tyson membantu Ngannou dalam persiapan menghadapi Fury pada 28 Oktober 2023. Menurutnya, petinju asal Inggris itu akan mengalami malam yang sulit saat adu pukul dengan sang mantan jawara UFC.

"Hei, semoga anda (Fury) beruntung," kata Tyson kepada ESNews, dikutip dari Low kick MMA, Selasa (3/10/2023).

BACA JUGA: Tyson Fury Incar 2 Nama Petinju Jelang Comeback ke Ring pada Musim Panas 2023

"Berlatih keraslah karena Anda akan melewati malam yang berat nanti," tegas si Leher Beton.

Fury sendiri seakan terlihat menyepelekan duelnya dengan Ngannou. Pasalnya, petinju berusia 35 tahun belum-belum sudah mengatur jadwal duel berikutnya.