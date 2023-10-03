Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Jelang Tyson Fury vs Francis Ngannou, Mike Tyson Peringatkan The Gypsy King soal Ini

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |01:06 WIB
Jelang Tyson Fury vs Francis Ngannou, Mike Tyson Peringatkan <i>The Gypsy King</i> soal Ini
Tyson Fury diperingatkan Mike Tyson soal Francis Ngannou (Foto: Reuters/Andrew Couldridge)
A
A
A

DUEL tinju antara Tyson Fury vs Francis Ngannou hanya tinggal menghitung hari. Mantan juara dunia tinju kelas berat, Mike Tyson, lantas memberi peringatan kepada The Gypsy King -julukan Fury.

Sebagaimana diketahui, Tyson membantu Ngannou dalam persiapan menghadapi Fury pada 28 Oktober 2023. Menurutnya, petinju asal Inggris itu akan mengalami malam yang sulit saat adu pukul dengan sang mantan jawara UFC.

Francis Ngannou

"Hei, semoga anda (Fury) beruntung," kata Tyson kepada ESNews, dikutip dari Low kick MMA, Selasa (3/10/2023).

"Berlatih keraslah karena Anda akan melewati malam yang berat nanti," tegas si Leher Beton.

Fury sendiri seakan terlihat menyepelekan duelnya dengan Ngannou. Pasalnya, petinju berusia 35 tahun belum-belum sudah mengatur jadwal duel berikutnya.

Halaman:
1 2
